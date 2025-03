Pauhofová má nočnú záľubu, Nikodým vyrába tekuté zlato. Koníčky známych Slovákov, o ktorých ste netušili

Sú vďaka svojej práci na očiach širokej verejnosti a ľudia ich obdivujú, práca však pre nich nie je ani zďaleka všetkým. Viete, aké koníčky si pestujú naše známe osobnosti?

6. Petra Polnišová

Herečke Petre Polnišovej oblejšia postava vždy veľmi pristala a kvôli pár kilám navyše sa nikdy netrápila diétami. Omnoho viac jej k srdcu prirástol pohyb, na ktorý nedá dopustiť už dlhé roky. Ako hovorí, nielenže sa vďaka nemu udržiava v dobrej fyzickej kondícii, ale môže si pri ňom vybiť nadbytočnú energiu, ktorá z nej vždy srší na všetky strany. Petra kedysi cvičila vo fitku pod dohľadom trénera a skúsila dokonca box. „Občas si chodím rekreačne zaboxovať, lebo tú svoju energiu proste potrebujem niekde vydupať a vyboxovať,“ priznala pred pár rokmi pre Nový Čas.

5. Štefan Šprocha

Málokto vie, že markizáka Štefana Šprochu viac ako 25 rokov živí aj mixážny pult, za ktorý sa stavia s veľkým nadšením. Do dnešného dňa odohral už tisícky diskoték a neraz si ho zavolali aj na svadbu. „Som rád, keď niekoho odprevadím do života a keď na tých dvoch vidím a cítim z nich, že sa ľúbia a že sú šťastní. To je krásne a ten okamih by mal trvať večne,“ povedal pre Nový Čas Štefan, ktorý ešte roky dozadu priznal, že mixážny pult stihol už zaujať aj jeho dcéru Emku. „Jej sa páčia všetky možné svetielka, páči sa jej, keď vidí podsvietené tlačidlá a stláča ich, už som ju nechal vyskúšať aj skrečovanie, páči sa jej to,“ skonštatoval známy redaktor a dramaturg.

4. Zuzana Smatanová

Populárna speváčka svoju vášeň a dlhoročný koníček pomaly, ale isto, posúva do profesionálnej roviny. Vždy totiž rada kreslila a už je to nejaký čas, čo ilustruje detské knižky. V kreslení dokonca vidí svoju budúcnosť. „Je to asi bizár, ale ja sa tak vidím, že pri tom zostarnem. Asi nebudem vo veku Helenky Vondráčkovej – čo, samozrejme, obdivujem, – na pódiách. Myslím, že budem sedieť niekde večer pod lampou a budem ilustrovať,“ poznamenala nedávno pre Close Friends portálu Refresher Zuzka.

Speváčka svojim sledovateľom na sociálnej sieti už neraz dovolila nazrieť do svojho domáceho ateliéru a občas im zazdieľa i postup, podľa ktorého si zvládnu nakresliť jednoduché veci aj oni sami.

3. Martin Nikodým

O moderátorovi je roky známe, že sa venuje aj včelárstvu. Začínal s tromi včelími rodinkami a dnes má už hotovú manufaktúru na výrobu medu. „Jedného dňa som si prečítal, že so včelami je zle, že hynú a že im na našej planéte komplikujeme život. Tak som si povedal, že mám na to priestor, že by som mohol tej našej planéte pomôcť a priložiť ruku k dielu,“ opísal pred časom pre Plus jeden deň.

2. Táňa Pauhofová