Neverila, že sa niekedy rozvedie. Dominika Mirgová po krachu manželstva pochopila, na čom naozaj záleží

„Rozvod? To iba keď sa vysloví, tak pre mňa to bolo vždy také, že nikdy v živote!“ priznáva. Dominika Mirgová si ani v najhoršom sne nepredstavovala, že sa to môže prihodiť aj jej, verila predsa na osudovú lásku a posvätnosť manželstva. Lenže, človek mieni, život mení.

Prišla nevera, ktorá rodinné istoty rozbila a niekdajšia superstaristka sa so svojím Petrom rozišla. O svojich skúsenostiach nedávno porozprávala v podcaste FitCast. Netají, že prežívala náročné životné obdobie a musela vyhľadať aj odbornú pomoc. Turbulentné časy sa totiž podpísali na jej psychickom zdraví a Dominika bola na dne. Nakoniec však svojho exmanžela vzala na milosť a obetovala sa pre svojho syna, aby bol šťastný. Superstaristka je tak podľa vlastných slov po rozvode najmä mamou desaťročnému Peťkovi, z ktorého chce vychovať slušného človeka.

Foto: Wikimedia Commons, TV JOJ

Spievala už ako trojročná

Rodáčka z Trnavy odmalička inklinovala k hudbe, spieva totiž už od svojich troch rokov. Mikrofón v ruke držala už ako päťročná, keď vystupovala na rodinných oslavách a vystúpeniach svojho otca, muzikanta v jeho kapele Domiband. Neskôr sa naučila hrať na niekoľkých hudobných nástrojoch a začala tiež skladať vlastnú hudbu.

Keď mala 15 rokov, rozhodla sa podať si prihlášku do tretej série speváckej súťaže Slovensko hľadá Superstar. V súťaži sa dostala až do finále, napokon skončila na druhom mieste. „V prvom rade by som chcela naspievať veľmi dobrú a kvalitnú pieseň, ktorá by sa v rádiách hrávala a dobre počúvala. Až potom začnem pripravovať album, na ktorom sa určite nájdu skladby, ktoré naspievam spolu s Miškom Chrenkom (ďalší finalista súťaže, pozn. red.) a prípadne aj s mojím ocinom,“ hovorila speváčka o svojich plánoch pre mytrnava.sk.

Neverila, že sa to ešte niekomu podarí

Dominike sa tak po skončení Superstar začal plniť veľký hudobný sen a aj v súkromí bola spokojná. Prežívala veľkú lásku práve so spomínaným finalistom súťaže Michalom Chrenkom a zdalo sa, že pri hľadaní šťastia jej už nič nestojí v ceste.

Foto: TASR - Tomáš Halász

Vzťah s Michalom však žiaľ nevydržal a nasledoval bolestný rozchod. Speváčka však dlho sama nezostala. Keď totiž stretla Petra Zvolenského, všetko v jej živote zase začalo dávať zmysel. „Neverila som, že sa ešte niekomu podarí rozjasniť a naplniť šťastím očká mojej princeznej. Klobúk dole pred tebou Zvolo,“ tešila sa vtedy z nového speváčkinho vzťahu aj jej mama Mária, píše Plus 7 dní.

Neváhala s ním okamžite otehotnieť