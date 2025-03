Vydržte, stojí to za to, radí šéfkuchár Sekerka. Dokonalú zemiakovú kašu uvaríte, ak si ustrážite jednu vec

Sedem rokov varil v michelinskej reštaurácii v Paríži, nakoniec sa stal jej šéfkuchárom a aj napriek tomu, že sa mu v cudzine darilo, sa vrátil na Slovensko. Pavol Sekerka dnes patrí k slovenským špičkovým šéfkuchárom, doma zúročil všetko, čo sa v zahraničí naučil a svoje skúsenosti odovzdáva ďalej.

V kuchyni občas aj plakal

Pavol bol v kuchyni odmalička. Už na základnej škole pozýval spolužiakov k sebe domov, zapol im PlayStation a kým sa hrali, pripravoval im obed. Vždy ho bavilo byť hostiteľom a dodnes je tým, ktorý druhým rád varí. Začiatok jeho parížskej kariéry však nebol úplne jednoduchý.

„Občas som v kuchyni plakal, chef po mne hádzal fixky, pretože jedlo nebolo urobené tak, ako malo byť. Veľa po mne kričali, ale našťastie som v tom čase ešte nerozumel všetkým francúzskym nadávkam, takže sa mi to ľahšie filtrovalo,“ priznal v rozhovore pre Denník N šéfkuchár, ktorý sa však nevzdal a práve vďaka svojej odhodlanosti uspel.

Dnes robí workshopy varenia pre verejnosť a o svoje recepty sa s ostatnými delí aj na Instagrame. Prednedávnom napríklad prezradil, ako si doma môžete pripraviť jemnú zemiakovú kašu, za ktorú by sa nehanbili ani kuchári v kvalitnej reštaurácii. Tajomstvo sa pritom skrýva len v odolných rukách. Zemiaky totiž pri varení nesmú vychladnúť. „Vždy mi to pripomenie Pelíšky. Vyderžaj, stojí to za to,“ píše šéfkuchár vo svojom recepte.

Zemiaková kaša podľa Pavla Sekerku