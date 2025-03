Tvrdo maká, aby reprezentoval Slovensko. Sebastian z Luníka patrí medzi najlepších, no na sny nemá peniaze

Vyrastá v prostredí, kde šport často nie je prioritou, no napriek tomu je živým dôkazom toho, že aj z ťažkých podmienok môže vzísť obrovský talent. Sebastian z Luníka IX. je výnimočný mladý zápasník, ktorý svojou vytrvalosťou dokázal niečo, o čom mnohí len snívajú – prebojoval sa na svetový šampionát GAMMA WORLD MMA 2025 v Brazílii.

Ako informuje Občianske združenie EDUSOC prostredníctvom portálu Donio, jeho cesta však nie je jednoduchá. Talent a odhodlanie nestačia – aby mohol reprezentovať Slovensko na svetovej úrovni, potrebuje našu pomoc.

Vie, že nič v živote nie je zadarmo

Sebastian vyrastá v milujúcej rodine, kde peniaze nikdy neboli samozrejmosťou, ale podpora a viera v neho áno. Jeho mama, ktorá pracuje ako upratovačka, ho odmalička učila, že vzdelanie a disciplína sú najdôležitejšie zbrane, ktoré mu pomôžu uspieť v živote. A on jej slová zobral vážne.

Trénuje štyrikrát do týždňa, občas ešte pred vyučovaním, len aby sa mohol posúvať ďalej. Už teraz patrí medzi najlepších zápasníkov vo svojej kategórii na Slovensku. Získal medaily na domácich aj medzinárodných súťažiach a minulý rok sa prebojoval na svetový šampionát v Indonézii.

„Sebastián vyniká talentom a ctižiadostivosťou. Zároveň spĺňa naše podmienky, ktoré sú vopred určené. Má dobré športové výsledky, jeho správanie a dochádzka do školy sú v poriadku, má to správne nastavené v hlave, chce niečo dosiahnuť a niekam sa posunúť. Darmo totiž bude niekto vynikať, keď sa nevie správať,“ povedal pred časom pre Nový Čas Peter Furman, učiteľ telesnej výchovy a zároveň tréner MMA krúžku. Rovnako to platí aj s technikami, ktoré sa na tréningoch naučia. Ich využívanie mimo športu je prísne zakázané.

Bez podpory sa bude musieť vzdať sna