Na Zem sa vrátila zmenená. Fotografie astronautky pred a po 9 mesiacoch vo vesmíre mnohých prekvapili

Po vyčerpávajúcich deviatich mesiacoch sa koncom marca vrátila z vesmírnej stanice ISS späť na Zem a mnohých prekvapilo, že zrazu vyzerá trochu inak. Americká astronautka Suni Williams však nie je prvým človekom, ktorý sa po pobyte v kozme zmenil. Takýto stav je úplne prirodzený a to hneď z niekoľkých dôvodov.

Po mesiacoch znova cíti gravitáciu

Odborníci sa podľa platformy Unilad zhodujú, že astronauti po príchode z vesmíru bojujú so zhoršenými kognitívnymi funkciami. Môžu za to najmä meniace sa tlaky v mozgu spojené s nedostatkom spánku a s vysokým stresom. Okrem toho by sa im v dôsledku tlaku na oči a optické nervy mohla v hlave nahromadiť tekutina, čo ovplyvňuje aj to, ako vyzerajú.

Najväčším rizikom je však mikrogravitácia. Bez zemskej príťažlivosti totiž svaly astronautov vo vesmíre postupne ochabujú, čo znamená, že môžu mať problém s udržaním si zdravej hmotnosti. To vysvetľuje aj fakt, že Suni po deviatich mesiacoch na kozmickej stanici neodkráčala hneď preč, ale odvážali ju na nosidlách.

Potrvá to niekoľko dní

O nepriaznivých vplyvoch kozmických výprav na zdravie človeka NASA vie, no zároveň tvrdí, že vo väčšine prípadov časom ustúpia. Astronauti hneď po pristátí podstupujú sériu lekárskych prehliadok a kým sa Suni prispôsobuje svojmu prirodzenému prostrediu, verejnosť zaujali fotografie, na ktorých je zachytená pred a po výprave.