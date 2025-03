Moje srdce našlo domov, moja láska smer. Dojatá Dara Rolins opísala, ako jej narodenie dcéry zmenilo život

Prešlo už 17 rokov, odkedy prišla na svet. Dcéra Dary Rolins Lola má s populárnou mamou krásny a láskyplný vzťah a Dara je na každý jej úspech patrične hrdá. Pri príležitosti Loliných sedemnástych narodenín preto nemohla inak, než venovať dcére dojímavé vyznanie.

Pôjde svojou vlastnou cestou

Dcéra Dary Rolins a jej expriateľa, hudobníka Matěja Homolu, vyrástla oveľa rýchlejšie, ako by jej známi rodičia boli očakávali. Dnes je z nej už sedemnásťročná tínedžerka, na ktorú sú obaja pyšní a chvália sa každým jej úspechom.

Lola, ktorá už onedlho zrejme vyletí z hniezda, stále hľadá svoje poslanie. V jednom má však už teraz jasno – napriek tomu, že jej rodičia chceli otvoriť dvere do sveta šoubiznisu, ona sa rozhodla, že bude kráčať vpred po svojom. „Rozhodla sa, že si pôjde svojou vlastnou cestou. Vníma a cíti tú možnosť toho, že by sme jej tie dvere vedeli otvoriť, ale sama vyhodnotila, že si ich chce otvoriť sama. Vyskúšala si byť modelkou aj speváčkou, pretože som ju mala ako hosťa na koncerte v O2 aréne. Po oboch zážitkoch a skúsenostiach vyhodnotila, že to fakt nie je sranda a že klobúk dole,“ prezradila Dara o predbežných plánoch svojej dcérky pre Blesk.

Všetko dostalo hlbší zmysel