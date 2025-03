Nezaujíma sa o mňa a s niekým si píše. Mikropodvádzanie môže veľmi bolieť, odborníci radia dodržať 3 kroky

Nemusí vás vyslovene podvádzať, no aj tak sa vo vzťahu s ním cítite akosi nekomfortne. Pripadáte si však zároveň trochu čudne a neustále rozmýšľate, či ste v práve niečo mu vyčítať a či to, čo váš partner robí, je už za hranicou vašej tolerancie, pretože nemáte v rukách v podstate nič, čo by sa dalo považovať za neveru. Odpoveďou na vašu dilemu môže byť aj tento článok.

Foto: Freepik/Drazen Zigic

Možno ste sa s tým už niekedy stretli, možno je to pre vás novinka, no čudne sa cítime vo vzťahu prakticky vždy, keď je narušená dôvera – a tú môže naštrbiť množstvo drobností aj bez toho, aby prišlo vyslovene k fyzickému kontaktu s niekým ďalším.

Tento jav moderná psychológia nazýva mikropodvádzanie. To má podľa odborného magazínu Psychology Today množstvo odtieňov a môže sa prejavovať naozaj rôzne a rôzne ho aj vnímame. To, čo môže byť pre niekoho ešte v poriadku, je pre iného už za čiarou a môže sa pre to cítiť vo vzťahu zle.

Ak robíte toto, ide o mikropodvádzanie: interagujete s bývalým partnerom takým spôsobom, že to je tomu aktuálnemu nepríjemné.

flirtujete alebo podnecujete sexuálnu energiu s niekým iným než so svojím partnerom.

nedávate druhým vôkol seba primeraným spôsobom najavo, že ste v pevnom partnerskom zväzku.

príliš obdarúvate tretieho človeka.

obliekate sa pre tretiu osobu krajšie – pre prípad, že dotyčného náhodou stretnete.

hľadáte citovú útechu a zverujete sa niekomu inému než partnerovi.

zdieľate súkromné detaily a píšete si s treťou osobou.

aktivovali ste si profil na zoznamke a flirtujete cez internet.

Toto správanie má pritom podľa vzťahovej konzultantky Dany Znavovej jednu spoločnú črtu.