Za cenu parkovacieho miesta kúpili hrad zo 16. storočia. Aby ho prerobili, roky prespávali v dodávke

„To nespravíte, nebuďte smiešni,“ presviedčali kamaráti Stef Burgonovú a Simona Hunta, keď im oznámili, že majú v pláne kúpiť hrad. Škótsky zámok Kilmartin napriek všetkému pred 10 rokmi kúpili a pustili sa do rekonštrukcie, ktorá ich stála nielen nemalé peniaze, ale aj obrovské úsilie. V jednej chvíli mali manželia len jediný sen - osprchovať sa v skutočnej kúpeľni.

Netušil, že človek si môže kúpiť hrad

Rodák z Austrálie Simon Hunt a rozhlasová moderátorka zo Spojeného kráľovstva Stef Burgonová sa spoznali v roku 2013 v Dubaji, kam sa obaja presťahovali za prácou. Stef bola cestovateľskou novinárkou a Simon kreatívnym riaditeľom v reklamnej agentúre. „Myslím, že sme sa ocitli v Dubaji v správnom čase,“ prezradila pre Homes & Interiors Stef a priznala, že so Simonom ich spojila nenásytná chuť do života, ktorá je až opojná.

Spoločne odcestovali do Anglicka, aby Simon spoznal jej rodinu a neskôr sa presunuli aj na sever, pretože ani jeden z nich dovtedy nevidel Edinburgh. Všetci ich odrádzali, aby do Škótska nešli v januári, keď je všade mokro, tma a zima, no oni sa do tejto mystickej krajiny a atmosféry zamilovali. „Potom sme sa vrátili do práce, no obaja sme cítili, že je čas robiť v živote niečo iné,“ spomínala Stef. Keď si jedného dňa náhodne prezerala nehnuteľnosti online, narazila na predaj hradu Kilmartin.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1122953642567763&set=a.1122163402646787

„Kúpte si škótsky hrad za cenu parkovacieho miesta v Londýne,“ znelo v novinovom inzeráte, ktorý Simon vôbec nebral vážne. „Som Austrálčan. Netušil som, že si človek môže naozaj kúpiť hrad,“ vravel mysliac si, že hrad sa dá iba zdediť, ak sa človek narodil do nejakého významného rodu.

Roky v dodávke

Rozprávkový škótsky hrad síce stál toľko ako parkovacie miesto, no aj tak to bola príliš vysoká suma. Predajca chcel od mladého páru 375-tisíc libier, teda takmer 450-tisíc eur.