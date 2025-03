Tú by som doma mať nechcel. Lucia Šoralová našla šťastie pri staršom Ondrovi, ktorému sa nepozdávala

„Čo je to za pindu?“ pýtal sa hudobník Ondřej Soukup, keď sledoval divokú mladú Slovenku s vínom v ruke. Lucia Šoralová mala vtedy len 21 rokov a prežívala osobné sklamanie, ktoré išla zapiť do jedného pražského baru. Ona si o dve dekády staršieho Čecha vôbec nevšímala a keď sa s ním neskôr zoznámila, považovala ho za hanblivého pubertiaka.

Napriek tomu, že si spočiatku neboli sympatickí a Ondřej bol ženatý, zahorela medzi nimi láska. Ľudia ich vzťahu nedávali žiadnu budúcnosť a hudobník sa navyše nemienil rozvádzať so svojou prvou manželkou, českou herečkou Gábinou Osvaldovou. Lucia však dokázala, že pre milovaného muža dokáže nielen kadečo urobiť, ale aj mnohé prehrýzť. Dnes je to už vyše 20 rokov, čo sa ich cesty navždy spojili.

Aj tak si ty naša

Rodená Bratislavčanka už na prvý pohľad upúta exotickým vzhľadom, za ktorým sa skutočne ukrývajú rôzne korene. „Z otcovej strany bola jedna prababička maďarská Židovka, druhá spolovice Turkyňa a z maminej mám tiež maďarské korene. Ona sama má oči, akoby vypadla Cigánom z voza. Lenže to celá rodina popiera, pritom ja by som to tak chcela,“ povedala v rozhovore pre Korzár a dodala, že miluje rómsku kultúru.

Už počas základnej školy bola členkou Detského divadelného štúdia pri PKO, neskôr pôsobila v divadelnom súbore Ludus. Na strednej škole sa potom prihlásila do školského folklórneho súboru Polienko a o tri roky na to ju prijali do Lúčnice. Práve tam sa prejavil jej temperament. „Keď som spievala v Lúčnici, hovorili mi naši rómski muzikanti: ‚Aj tak si ty naša,´“ spomínala speváčka.

Nová Hegerová

V roku 1996 potom Lucia uspela na konkurze do českej verzie muzikálu Vlasy a odišla do Prahy. Tam začala študovať na Konzervatóriu J. Ježka u profesorky Novákovej a divadelné dosky si zamilovala. Diváci ju môžu poznať z mnohých úspešných muzikálov, medziiným aj z Krysařa, Draculu či Johanky z Arku.

Kritici ju označujú za „pokračovateľku Hany Hegerovej a budúcnosť českého šansónu“. Ona sama o sebe tvrdí, že na javisku sa cíti ako doma. „Tam som to ja. Uvoľnená a slobodná. Ja som totiž vo vnútri taký podivný mix niekoho totálne otvoreného a emotívneho s niekým veľmi nesebavedomým a ustrašeným. Divadlo je pre mňa terapiou. Tam opadne panika, je tam presne dohovorené, čo sa bude diať. Nikto sa ma nemôže inak dotknúť, než je to narežírované,“ poodhalila Lucia svoje vnútro.

Čo je to za pindu

Práve počas štúdia na konzervatóriu sa Luciin život zmenil po tom, ako stretla českého skladateľa a hudobníka Ondřeja Soukupa. O láske na prvý pohľad sa tu pritom vôbec nedá hovoriť, práve naopak. V tom čase mala speváčka len 21 rokov a v jednom z pražských barov zapíjala osobné sklamanie, keď ju kolegovia z divadla upozornili na Ondřeja stojaceho v rohu.