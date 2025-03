Myslela si, že to dokáže, nepodarilo sa. Gabika Marcinková po konci manželstva pochopila, na čom záleží

Keď Gabika Marcinková zverejnila na sociálnej sieti vyhlásenie, v ktorom spolu s manželom Martinom Mihalčínom oznámili, že sa rozchádzajú, mnohých tým prekvapila. Známa herečka a frontman skupiny Heľenine oči totiž vždy navonok pôsobili ako harmonický pár, ktorý spolu vychováva aj dve ratolesti.

Opak bol zrejme pravdou a umelkyňa si aktuálne prechádza ťažkým obdobím. Oporu však našla v novom mužovi, po konci manželstva tak začína odznovu. V rozhovore pre Plus Jeden Deň najnovšie porozprávala o tom, ako vníma manželstvo po tom, čo sa jej skončilo.

Našiel ženu svojho života

Za lídra populárnej skupiny Heľenine oči Martina Mihalčína, ktorý bol od nej o 10 rokov starší, sa Gabika Marcinková vydala v roku 2015. „Našiel som ženu svojho života a matku mojich detí. Tak to cítim. Obaja to takto vnímame a myslím, že to bude dobré,“ hovoril vtedy pre Korzár s nadšením Martin.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/SlovenskeHerecky/photos/a.401269603350135/695139947296431/?type=3&ref=embed_post

Dvojica mala tento rok po 10 rokoch manželstva osláviť cínovú svadbu a Gabika Marcinková ešte začiatkom januára hovorila recept na harmonický vzťah. Namiesto toho však oznámili rozchod. „Po krásnych a plných 10 rokoch zdieľania života sme sa rozhodli ukončiť naše manželstvo,“ uviedla Gabika Marcinková, ktorá priznala, že aj po rozvode sa budú snažiť najmä o to, aby boli najlepšími rodičmi pre svoje deti.

Poklona všetkým, ktorí to dokážu