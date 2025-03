Prišli na to, ako priviesť dažde aj do najsuchších púští. Prelomová metóda vyrobí množstvo elektriny

Čínski vedci už pred piatimi rokmi publikovali štúdiu, v ktorej tvrdili, že obrie solárne farmy by na Sahare dokázali zvýšiť lokálne zrážky, čo by mohlo viesť k rozkvetu života. Malo to však háčik - lokálna zmena počasia by mala aj globálne dopady, zrážky by to posunulo viac na sever a zhoršilo by sa zásobovanie dažďom v Amazónii.

Možno to nie je sci-fi

Spravodajský kanál Českej televízie sa však nedávno podrobne pozrel na novú štúdiu nemeckých vedcov, ktorá dokazuje, že riešením by mohli byť aj menšie fotovoltaické elektrárne. Zmena klímy, ktorú vo svojom okolí spôsobujú, by sa dala využiť na privolanie dažďov do púští Arabského polostrova, ktoré by zabezpečili vodu pre desiatky tisíc ľudí.

Vysvetlenie je jednoduché a dávno známe - čierne panely nad seba odrážajú teplo, čo môže vyvolať vzostupné prúdy a tie za dvoch podmienok vedú k dažďovým prehánkam. „Možno to naozaj nie je sci-fi, tento efekt môžeme zrejme naozaj vyvolať,“ uviedol hlavný autor štúdie Oliver Branch z univerzity v Hohenheime.

Vyskúšajú to v praxi?

Spolu s ostatnými sa snažil prísť na to, či by to bolo možné aj v prípade menších solárnych fariem s rozmermi, ktoré už existujú. Napokon zistili, že by tento efekt mohol nastať, ak by farmy boli väčšie ako 15 kilometrov štvorcových, čo je približne trojnásobok rozlohy bratislavského Starého Mesta.