Skrývala ploskačku a pri záchodovej mise trávila množstvo času. Obľúbená česká herečka si prešla očistcom

Život českej herečky Vilmy Cibulkovej by vydal na román a možno aj dva. Dievčina z malej dedinky prišla do Prahy, ktorá ju úplne opantala a pohltila. Úspechy na doskách, ktoré znamenajú svet, však zatienil boj s alkoholom, ktorý zašiel až tak ďaleko, že denne sama vypila liter vína. Potajme a tak, aby ju nikto nevidel a aby jej to nikto nevyčítal. Až keď si siahla na úplne dno, vyhľadala pomoc. Dala jej obrovskú životnú silu a pomohla jej aj v momente, keď jej vlastná dcéra bola závislá od pervitínu.

Miesto pri záchodovej mise

V dobe, keď Vilma Cibulková študovala herectvo, zamilovala sa do svojho profesora a kolegu Miroslava Macháčka. Prežili spolu niekoľko rokov a ako herečka neskôr priznala, v ich vzťah to bolo ako o život. „Miroslava Macháčka som poznala vo svojich 21 rokoch, on ma doslova zobral na ulicu ako neposlušného parchanta. Aj keď sme v našom zväzku nezachádzali so žiadnymi sľubmi, nebola som schopná ustáť hromadiace sa ťažkosti,“ popísala v relácii 13. komnata Vilma Cibulková svoj vzťah s o 41 rokov starším partnerom, ktorý holdoval alkoholu a ku ktorému sa pridala.

Najväčší problém podľa nej bol, že od konzumného pitia prešla k tajnému. „Určené jej bolo miesto pri záchodovej mise. Trávila tam čím ďalej, tým viac času. V taške mala schovanú ploskačku, aby Mácha nevedel, že svoje sprosté návyky nezmenila,“ napísala neskôr vo svojich zápiskoch z liečebne. Časom pochopila, že vzťah musí ukončiť, pretože inak by sa upila k smrti. Rozhodnutie opustiť ho ale urobila v najviac nevhodnom čase, keď režisérovi diagnostikovali rakovinu.

Otec jej dal päsťou

„Zdrhla som vo chvíli, keď ma najviac potreboval,“ vyčítala si Vilma Cibulková, ktorá si svoju nedospelú reakciu vraj dodnes nevie odpustiť, no vie ju pochopiť. Keď končila štúdium, alkohol pila denne a dokonca preň zmeškala aj slávnostné odovzdávanie diplomov, kam prišla celá jej rodina.