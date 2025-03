Cvičenie s vlastnou váhou – porovnajte si jeho výhody a nevýhody

Niektorí ho zatracujú, iní naň nedajú dopustiť. Cvičenie s vlastnou váhou má síce drobné nedostatky, no navzdory nim ponúka všetkým svojim vyznávačom množstvo výhod.

Prejdite si hlavné „pre a proti“ spolu s nami a zvážte, či bude takéto posilňovanie vhodnou športovou aktivitou aj pre vás.

Výhody cvičenia s vlastnou váhou

Pravdepodobne úplne prvýkrát ste k nemu pričuchli na základnej škole na hodinách telocviku. Spomínate si ešte na kľuky či brušáky, ktorých počet sa zvykol stopovať na čas? Dnes už ale našťastie vieme, že rýchlosťou ani kvantitou by sa posilňovanie nemalo merať. Oveľa väčší dôraz je potrebné klásť na technicky správne vykonanie jednotlivých cvikov, pravidelnosť cvičenia, postupné zvyšovanie úrovne a v neposlednom rade aj na vhodné stravovanie. Nie nadarmo sa vraví, že práve v zdravej strave spočíva nadpolovičná väčšina úspechu. Kriticky dôležitým je najmä dostatočný príjem bielkovín, ktoré sa nachádzajú napríklad v mäse, orieškoch či strukovinách. Prejdime však k výhodám spomínaného cvičenia s vlastnou váhou.

Jedným z jeho najväčších benefitov je, že bez ohľadu na to, aký cvik vykonávate, s veľkou pravdepodobnosťou ide o viackĺbové cvičenie. To znamená, že jediným cvikom automaticky zapájate viacero telesných partií – napríklad ruky, brucho, chrbát aj nohy pri kľukoch alebo plankovaní. Vďaka tomu viete cvičením s vlastnou váhou veľmi efektívne udržiavať už nadobudnutú svalovú hmotu alebo zlepšovať celkovú telesnú koordináciu a stabilitu.

Okrem toho, každý jeden cvik s vlastnou váhou si viete kreatívne meniť či personalizovať podľa vlastných požiadaviek. Môžete pridať odporovú gumu, vykonávať cviky v inom prostredí, pridávať do cvičenia rôzne pomôcky atď. Váš tréningový program sa tak stáva variabilnejším.

No a netreba zabúdať ani na skutočnosť, že na to, aby ste mohli cvičiť s vlastnou váhou, nemusíte chodiť do posilňovne. Môžete na sebe makať v podstate kdekoľvek a kedykoľvek – či už v domácom prostredí, v parku, na ihrisku alebo aj na dovolenke. Stačí, keď si dáte na seba pohodlné športové legíny, obľúbené šortky či iné vhodné oblečenie, a môžete cvičiť.

Výhody

+ Viackĺbové cvičenia, ktorými zapájate viacero telesných partií

+ Variabilný tréningový program s možnosťou kreatívne meniť cvičenia

+ Cvičiť môžete kdekoľvek a kedykoľvek – nemusíte chodiť do posilňovne

Nevýhody cvičenia s vlastnou váhou

O tom, že cvičenie s vlastnou váhou je prospešné pre zdravie, nie je žiadnych pochýb. Spolu so svojimi výhodami ale nesie aj drobné nedostatky, o ktorých by ste mali vedieť.

K najväčším problémom, s ktorými sa stretajú väčšinou ženy a muži útlejších postáv, patrí nedostatočná záťaž. Pri cvičení s vlastnou váhou totiž posilňujete len so svojím telom, ktoré pri tréningu funguje ako závažie. No a ľahší jedinci tak prirodzene predstavujú ľahšie závažie. Stále však platí, že aj pre nich je takzvaná kalistenika perfektná na udržiavanie už nadobudnutej svalovej hmoty alebo zlepšenie telesnej koordinácie.

K ďalším nevýhodám cvičenia s vlastnou váhou patrí slabá motivácia. Ak vlastníte kartu do fitka, resp. keď už sa nachádzate niekde v posilňovni, asi sa len tak nepoberiete domov. Naopak, vytrváte a budete makať v stanovenom čase. Oproti tomu, doma na vás číha mnoho rušivých elementov – od jednotlivých členov domácnosti cez domácich miláčikov až po vlastnú lenivosť. Na dosiahnutie reálnych výsledkov tak potrebujete silné odhodlanie.

A v súvislosti s nevýhodami kalisteniky treba spomenúť aj fakt, že niektoré svalové partie, ako napríklad chrbát, dokážete mimo posilňovne precvičiť len veľmi ťažko. Ak si však zostavíte dobrý tréningový plán a zaradíte doň vhodné cviky (zoznam cvikov nájdete napríklad na KetoDiet v sekcii Ako začať športovať), určite sa vám to podarí.

Nevýhody

- Nedostatočná záťaž (najmä v prípade ľahších jedincov)

- Slabá motivácia a mnoho rušivých elementov

- Niektoré svalové partie sa precvičujú mimo posilňovne veľmi ťažko