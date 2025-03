S láskou ťa púšťam na druhý breh. Slávka Halčáková a Dano Heriban našli vďaka rozvodu svoje šťastie

Stretli sa na javisku Novej scény a zamilovali sa do seba. Slávka Halčáková a Dano Heriban spolu prežili päť a pol roka ako partneri a šesť mesiacov ako manželia. „Keď nám to už nefungovalo, ja som to chcela stále opravovať, ale on už bol inde,“ prezradila pre Život Slávka Halčáková, ktorá priznala, že rozchod bol pre oboch to najlepšie.

Foto: TASR

Boli mladí a nezrelí

Sú to už takmer dva roky, čo Slovensko zasiahla smutná správa o náhlom odchode obľúbeného herca a hudobníka Daniela Heribana. Túto tragédiu nečakal nikto a rovnako šokovaná zostala aj Slávka Halčáková. Ako prezradila v rozhovore pre Život, v ten moment cítila zhluk bolesti a smútku.

„Pretočil sa mi v hlave náš spoločný život. Stále mi v ušiach zneli jeho prvé pesničky, ktoré zložil z SMS-iek, ktoré mi písal,“ povedala herečka, ktorá si zaspomínala na ich spoločný život. V čase, keď tvorili pár, boli podľa nej slov mladí, nezrelí, naivní, blbí a melancholickí. Uletení každý svojím zvláštnym spôsobom. Ona mala 27 rokov a on bol 21-ročným študentom.

Foto: TASR

„Chodili sme spolu veľa do hôr, cestovali sme, rehotali sa, tvorili, vymýšľali aj sme spolu hrali. Prežili sme spolu päť a pol roka života v mojom jednoizbovom byte. Pol roka sme boli zobratí,“ prezradila Slávka Halčáková, ktorá v minulosti hovorila, že s Danom boli jednoducho nespojiteľní. Niektoré vzťahy podľa nej jednoducho nevyjdú a aj keď po ich rozchode cítila bolesť, obaja pochopili, že sa rozhodli správne.

Láska znamená pustiť