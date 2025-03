Od najškaredšieho zvieraťa to dotiahol až na výslnie. Tento morský tvor vyzerá v hlbinách oveľa lepšie

Krása tkvie v oku pozorovateľa a dôkazom toho je aj príbeh hlbokomorskej ryby známej ako Blobfish. Táto sliznatá ryba bola kedysi síce korunovaná za najškaredšie zviera na svete, no teraz prežíva veľký comeback. Nedávno sa totiž stala novozélandskou rybou roka. Svojim špecifickým vzhľadom zaujala už pred mnohými rokmi, zaujímavosťou však je, že vo svojom prirodzenom prostredí vyzerá úplne obyčajne.

Výnimočný morský tvor

Blobfish, sliznatá ryba alebo česky tlustohlavec tasmánsky nemá plávací mechúr, kompletnú kostru, svaly ani šupiny. Vznáša sa len kúsok nad morským dnom, pohybuje sa pomaly a vedci predpokladajú, že sa dožíva až 130 rokov.

„Tak nejak tam sedí a čaká, kým sa priblíži korisť, ktorá vstúpi jej do tlamy a potom ju zje. Je aj oddaným rodičom, samice znášajú až stotisíc vajíčok do jedného hniezda a chránia ich až do vyliahnutia,“ vysvetlil pre The Guardian Konrad Kurta, hovorca organizácie ktorá každoročne usporadúva súťaž Ryba roka.

Výhra teší aj ochrancov prírody