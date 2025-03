Vyskúšal drogy a prosil Boha, aby to skončilo. Milan Ondrík chápe, čo ho v živote udrží nad vodou

„Správna dedinská zábava sa nezaobíde bez bitky. A tým, že som nejakú vyvolal, som robil v dedine záslužnú činnosť,“ smial sa kedysi Milan Ondrík, ktorý si vyslúžil povesť poriadneho búrliváka a večného chlapca. Obľúbený herec je dnes milujúcim partnerom a trojnásobným vzorným otcom, no otvorene hovorí o svojej minulosti, ktorá nebola len ružová. V podcaste Premlčané prehovoril o tom, že v minulosti na vlastnej koži pocítil, akú silu majú drogy, ale aj alkohol, ktorý sa naučil piť s mierou.

S vidlami v ruke

Milan Ondrík vyrastal na Orave v obci Liesek, kde bola jeho každodennou realitou tvrdá a namáhavá práca. Hoci bol najmladším zo siedmich detí, aj on musel doma pomáhať a pracovať na statku. „Keď niekto povie, že to muselo krásne a romantické detstvo, tak sa len tak pousmejem,“ priznal v podcaste Premlčané.

„Keď ostatní boli na dovolenke, tak my sme boli doškrabaní od sena a s vidlami v ruke, takže nebolo to až také ideálne, ale mám na to najkrajšie spomienky,“ hovoril Milan Ondrík a priznal, že vždy, keď má problém s nacítením sa na nejakú divadelnú alebo filmovú postavu, vráti sa do svojich spomienok a vždy tam nájde odpoveď. Rodičia ho vychovávali nielen k tomu, aby sa nebál tvrdej práce, ale viedli ho aj ku kresťanskej viere, ktorú rokmi prehodnotil. Hoci sa dnes zastaví v kostole, vieru vníma inak ako jeho rodičia.

Prosil pána Boha, aby to skončilo

„Videl som veľa rodín na Orave, ktoré sa tvárili, že sú kresťania, ale doma robili úplne iné veci a to ma hrozne sklamalo. Nechcem to opakovať. Radšej chcem taký život žiť a nie sa pretvarovať na takého človeka,“ vysvetlil Milan Ondrík. Nechcel opakovať chyby kresťanov, ktorí sa na to len hrajú a v realitu žijú úplne iné životy. Keď dospieval, prehodnotil aj svoj vzťah k drogám a alkoholu. V podcaste otvorene priznal, že zažil momenty, keď si uvedomil, že toto nie je cesta.