Mnohí rodičia nechápu, prečo deti naozaj klamú. Známa psychologička radí, ako reagovať na výmysly

„Čo robiť, keď prichytím dieťa pri klamstve?“ pýtajú sa rodičia renomovanej klinickej psychologičky Becky Kennedyovej, ktorá je trojnásobnou mamou a odborníčkou na rodičovstvo. Aj preto napísala knihu Good Inside, kde sa podelila o všetky svoje 18-ročné skúsenosti. „Skutočnosť je taká, že klamstvo vašich detí takmer nikdy nie je o vzdore alebo zákernosti. Oveľa viac ide o základné túžby a potreby dieťaťa,“ prekvapila odborníčka a vysvetlila, prečo deti klamú a ako s tým majú rodičia naložiť.

Ilustračná fotografia. Foto: Freepik

Kedy sú deti úprimné

„Ak pozastavíme svoje súdenie a pocity v súvislosti s klamstvom a namiesto toho si doprajeme trochu odstup a staneme sa zvedavými, klamstvo sa môže zdať fascinujúcim. Môžete mať doma dieťa, ktoré v podstate vie, že poznáte pravdu, no aj tak bude klamať. Deje sa vtedy niečo veľmi zaujímavé,“ vysvetlila expertka, podľa ktorej deti klamú, aby si ochránili svoje spojenie s rodičmi.

„Deti sú naladené na to, čo nás k nim približuje. Učia sa aj to, čo ich odháňa od rodičov a to sa väčšinou deje prostredníctvom trestov, kritiky, výsmechu a hnevu. Ak deti veria, že ich rodičia budú reagovať na pravdu hnevom, súdom a trestom, klamú, aby si zachovali pripútanosť,“ povedala Becky Kennedyová. Deti sú podľa nej úprimné vtedy, keď vedia, že rodičia budú reagovať na pravdu síce s obavami, no hlavne s porozumením.

Čo podľa psychologičky nefunguje, keď deti klamú: tváriť sa nahnevane, mrzuto, nesúhlasne

hovoriť, že sa pre klamstvo dostali do problému

trestať

vyhrážať sa

kričať

ihneď žiadať priznanie

„To všetko ich zahanbuje, cítia sa malí, zlí a sami,“ vysvetlila Kennedyová, ktorá prezradila, čo by mali rodičia urobiť tak, aby nestratili spojenie s dieťaťom, no zároveň nastavili hranice.