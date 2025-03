Syn Toma Hanksa sa hanbil za meno a toxickú slávu. S rodičmi si prešiel peklom, no dnes je im vďačný

„Svoje meno som zapieral už ako dieťa,“ priznával Chet Hanks, prostredný syn Toma Hanksa a Rity Wilson, ktorí sa ním dlhé roky veľmi nechválili. Vrásky na čele a bezsenné noci mali od jeho 16 rokov, kedy začala jeho závislosť na drogách a alkohole, čím sa snažil prekonať dospievanie v jednej z najznámejších rodín. Dnes má Chet Hanks 34 rokov a otvorene hovorí o boji so závislosťou. Jeho známi rodičia ho napriek všetkým prešľapom ani raz neopustili.

Toxická sláva

Keď sú vaši rodičia nielen multitalentovaní umelci, ale aj jeden z najobľúbenejších párov Hollywoodu, vyrastať v žiare reflektorov nie je jednoduché. „Je to dvojsečná zbraň,“ hovoril pre E! News Chet Hanks, ktorý vysvetlil, že mnohí ľudia ho počas dospievania posudzovali len podľa toho, že jeho otec je obrovská hviezda. „Ľudia si o mne urobili názor skôr, ako ma vôbec spoznali a bolo mimoriadne ťažké presvedčiť ich,“ hovoril s tým, že počas dospievania cítil silné pocity bezcennosti.

„Tá sláva okolo bola toxická, ale ja som nebol slávny. Bol som len synom niekoho slávneho. Neurobil som nič, za čo by som si zaslúžil uznanie a preto mnou veľmi pohŕdali. Ak by som aj zajtra vynašiel liek na rakovinu, v novinách by bolo napísané – Syn Toma Hanksa vynašiel liek na rakovinu,“ hovoril pre portál toofab. Chet bojoval s vlastnou identitou a jeho otec sám priznal, že urobil veľkú rodičovskú chybu, keď tam pri svojom synovi vtedy nestál a o ničom vlastne netušil.

Dvaja svalovci nad posteľou

Ako Chet prezradil v podcaste Raw Talk, ako 16-ročný začal fajčiť, brať drogy a opíjať sa, aby prekonal náročné obdobie. Keď jeho rodičia zistili, do akých problémov sa dostal, urobili všetko preto, aby ho dostali na liečenie.

V roku 2008 ho vraj vytiahli z postele dvaja svalovci, ktorí ho následne dopravili do zariadenia pre problémových tínedžerov. „Pôjdeš s nami. Musíme to urobiť po dobrom, alebo po zlom,“ povedali mu muži. Liečenie mu síce pomohlo nájsť v sebe trochu pokoja, no nedokázal sa zbaviť závislosti a všetko sa ešte zhoršilo. „Predával som kokaín, vyrábal som kokaín, ktorý som už ani nemohol šnupať, ako som mal zničený nos,“ šokoval v otvorenej spovedi. V jednom momente si uvedomil, že ak nezmení svoj život, bude to jeho koniec.