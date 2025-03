Mal rozžiariť svet vedy, dnes túži byť zdravý. Dárius každý deň čelí obrovskej bolesti, no nevzdáva sa

Dáriusa ľudia vždy poznali ako výnimočného mladého muža. Rodák z Martina si odmalička razil cestu za vedomosťami, keď sa s vášňou ponáral do sveta vedy a filozofie. Už počas gymnaziálnych rokov zbieral úspechy na súťažiach, neskôr odišiel do Prahy študovať molekulárnu biológiu a biochémiu. Mal veľké sny, no osud mu pripravil nečakanú skúšku. Dnes nebojuje o akademické tituly, ale o prežitie.

Cestu za snami nahradila bolesť

„Mám 28 rokov a celý život som sa venoval vede a štúdiu," rozpráva pre portál Znesnáze.cz Dárius Čoreja. Žiaľ, do cesty mu vstúpilo zriedkavé a vážne autoimunitné ochorenie – Behcetov syndróm. Toto ochorenie je mimoriadne zákerné.

Útočí na cievy celého tela a prináša so sebou neznesiteľné bolesti, horúčky, neustále vredy v ústach, ktoré mu znemožňujú bežné stravovanie, aj oslabenie kostnej drene. Diagnózu hľadal celé roky, pričom jeho telo čelilo nespočetným zdravotným komplikáciám. „Znížil sa mi hemoglobín, zažil som febrilnú neutropéniu aj epileptické záchvaty,“ opisuje Dárius. Medzičasom musel prerušiť štúdium na dvoch vysokých školách.

Svetielko nádeje

„Namiesto štúdia dnes bojujem o prežitie. Som závislý na pomoci mojej partnerky, ktorá platí za nájom, náklady na život a pomáha mi s každodennou starostlivosťou,“ dodáva. Kvôli zdravotným problémom nemôže pracovať a ani po dlhých mesiacoch čakania stále nemá priznaný invalidný dôchodok. Musel podstúpiť množstvo vyšetrení a nespočetné byrokratické bitky, pričom sa stretol aj s podceňovaním zdravotného stavu.