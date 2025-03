To je paródia? Slovenskí rodičia sa uškŕňajú nad kampaňou, podľa ktorej je cestovanie u nás bez starostí

„Nič na tej fotke nesedí. Mama v opätkoch, syn vedľa nej, pre ktorého je asi ten ružový kočík, a v neposlednom rade tá sprievodkyňa, ktorá jej pomáha. To je ako z nejakej krajiny zázrakov. Ale ak to mysleli ako vtip na 1. apríl, tak to im vyšlo,“ smejú sa slovenské matky po tom, čo uvideli novú kampaň od Železničnej spoločnosti Slovensko, ktorá chcela informovať o tom, že rodičia môžu cestovať s kočíkom bez starostí. Rodičia z iniciatívy Znepokojené matky ale uviedli situáciu na pravú mieru a vedeniu železníc by tým chceli otvoriť oči.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1093724566130510&set=pb.100064789298160.-2207520000

Obrázok verzus realita

„Ihličkové podpätky, malá kabelka, úsmev, spokojnosť... Svojím príspevkom, ktorým chceli propagovať možnosť cestovania s kočíkom, však narazili na realitu,“ napísali znepokojené matky, ktoré sa zhodli na tom, že realita cestovania s dieťaťom vlakom je na Slovensku úplne iná ako na reklamnom obrázku.

Slovenskí rodičia sa zhodli, že pri cestovaní vlakom prežívajú stres, pretože na mnohých staniciach nie je ani výťah, ktorým by sa dostali na nástupište, pričom ďalší stres ich čaká, či vôbec dokážu s kočíkom nastúpiť do vlaku. „Najprv sa k tomu vlaku treba dostať, lenže veľa staníc na SR nie je bezbariérových. Napríklad u nás v Banskej Bystrici musím zvládnuť asi tak milión schodov, kým sa dostanem k nástupišťu,“ napísala svoju skúsenosť jedna z mám.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/Znepokojene/posts/pfbid09u7anmrTRpMaBnpXSMkD7pH1Z1MhUfiayBbMDJaHZHTpbRH9m5bNfGxo7UZzswvEl

Znie to ako sci-fi

Mama Radka zase v komentároch vysvetlila, že aj keď sa s kočíkom dostanete do vlaku, vezmú vám ho do sprievodcovského vozňa. „A potom sa pred výstupom môžete stresovať, či vôbec nájdete sprievodcu, aby vám kočík vrátil,“ uviedla s dodatkom, že slogan „cestujte bez starostí“ vníma ako výsmech. „Ja by som mohol o ceste vlakom s bicyklom a synom napísať knihu, a to o iba jednom dni, keď som ho vzal na výlet do Trnavy. Takéto bariéry hádam neexistovali ani za čias Divokého západu,“ písal svoju skúsenosť zase jeden z otcov.