Trápenie vám nepomôže. 90-ročná muzikantka Helenka sa podelila o vzácnu radu, ako zvládnuť ťažké časy

Pani Helenka nedávno oslávila 90 rokov, no namiesto spomalenia stále rozdáva radosť – a to doslova. S ústnou harmonikou v rukách a úsmevom na tvári dodnes teší publikum a dokazuje, že vek je len číslo. „Ešte stále ma to drží. Stále si pospomínam, že to bol veselý život, krásny...“ hovorí pani Helenka pre TV JOJ. Pre ľudí, ktorí v živote bojujú s trápeniami, má vzácnu radu.

Neodradila ju ani bolesť

Kedysi ju ľudia poznali ako speváčku a herečku, ktorá žiarila na doskách ukrajinského divadla v Prešove. „Väčšinou som spievala, ale potom tam už bola opera, lebo zo začiatku bola len činohra. Potom som sa vydala, prišli detičky a bolo po divadle,“ spomína žena, ktorá sa umenia nedokázala vzdať úplne a napokon svojpomocne ovládla hru na ústnu harmoniku.

Hoci už má iné publikum ako v mladosti, dodnes hrá s rovnakým nadšením. „Teraz som aj cvičila trochu, lebo som zabudla, lebo treba dýchať. A ťažko sa dýcha po 90-ke,“ priznáva s úprimnosťou a pokorou. Vraví, že ak by ju toľko neboleli nohy, všetko by bolo „na jedničku". Ani bolesť však nie je pre pani Helenku prekážkou.

Trápenie vám nepomôže

Podľa riaditeľky Zariadenia pre seniorov Rusnácka chalúpka v Oľke, Milušky Hlavatej, sú seniori nesmierne silní ľudia. „Každé ráno vstanú, hoci majú bolesti, ale prídu, pre mňa sú veľkou inšpiráciou,“ hovorí s obdivom.

A inšpirovať môžu aj iných. Pani Helenka má pre všetkých, ktorý bojujú s trápeniami, vzácnu radu. „Nech sa netrápia, treba veselo žiť a netreba si robiť veľké starosti, s tým si nepomôžete, že sa budete trápiť a plakať, iba si privoláte chorobu,“ poradila pre TV JOJ.