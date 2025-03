VIDEO: Po šoku prišiel večer, na ktorý nikdy nezabudne. Dalibor Dvorský sa prvýkrát postavil na ľad v NHL

Slovenský hokejista Dalibor Dvorský absolvoval v drese St. Louis úspešnú premiéru v zámorskej NHL. Blues zdolali v noci na pondelok Nashville Predators 4:1 a natiahli víťaznú sériu na šesť zápasov. Dvorský nastúpil v treťom útoku a odohral 10:40 min. Tampa Bay v zostave s obrancom Erikom Černákom prehrala na ľade Vegas 2:4.

Bol to trochu šok

St. Louis povolalo Dvorského z farmy a zareagovalo na chorobu krídelníka prvého útoku Pavla Bučneviča, ktorý vynechal sobotňajší zápas s Chicagom Blackhawks (5:1). Devätnásťročný Dvorský nastupoval v tejto sezóne v nižšej zámorskej súťaži AHL a v drese Springfield Thunderbirds. V 57 zápasoch strelil 20 gólov a nazbieral 43 bodov. Spomedzi nováčikov je tretí v poradí strelcov a piaty v tabuľke produktivity. Blues ho draftovali v roku 2023 v prvom kole z desiateho miesta.

Pri debute v NHL dostal šancu aj v presilovke a v 17. minúte sa podieľal na druhom góle Alexandra Texirera. „Bolo to úžasné, užíval som si každý moment a budem si to pamätať veľmi dlho. Nebudem klamať, keď som sa to včera dozvedel, bol to trochu šok. Ale teraz je to skvelý pocit. Diváci boli super, rovnako nováčikovské kolečko. Sú to neuveriteľné zážitky, na ktoré nikdy nezabudnem,“ povedal v rozhovore pre klubovú stránku.

Dobrý štart do kariéry

„Tvoril akcie, posúval puk na prvý dotyk, z čoho bol potom aj gól pri presilovke. Bol to dobrý štart do jeho kariéry. Vie, čo urobí s pukom predtým, ako ho dostane. To je znak veľmi dobrého hokejového myslenia," pochválil ho tréner Jim Montgomery.