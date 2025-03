Vie ju rozosmiať, aj keď má zlú náladu. Monika Hilmerová adresovala svojmu Jarovi láskyplné slová

Dokopy ich dal herpes. Moniku Hilmerovú obdivoval jej manžel už ako mladík, ona však o jeho citoch v tom čase nemala ani tušenia. Až o pár rokov neskôr ich spojilo niečo úplne banálne - herpes na diskotéke.

Zaľúbil sa do nej už v osemnástich

Dnes tvoria jeden z najstabilnejších párov v slovenskom šoubiznise a vychovávajú spolu dve ratolesti. Pred časom herečka zverejnila na svojom profile na sociálnej sieti krásnu fotografiu so svojím manželom a pridala aj láskyplné vyznanie.

Jaro sa do Moniky zaľúbil už ako osemnásťročný mladík, oveľa skôr, ako sa zoznámili. Priznal to vo svojom knižnom počine Na toto vás nikto nepripraví. Moniku dodnes obdivuje pre jej otvorenosť a hovorí o nej ako o (ne)obyčajnej žene, ktorú miluje rovnako vášnivo a nežne ako v deň, keď sa do nej zaľúbil.

Vie ju rozosmiať, aj keď má zlú náladu

Napokon ich na diskotéke dal dokopy banálny herpes. Ako uvádza denník Pravda, Jaro si totiž chcel odpiť z Monikinho pohára, no tá ho upozornila, že má herpes. On jej však vtipne zakontroval slovami, že by sa vraj po nej napil aj keby mala lepru. Vtedy mu povedala magickú vetu, že ak sa napije a chytí ten herpes, tak to už bude navždy.

Pred časom Monika na svojom profile na sociálnej sieti zverejnila fotografiu so svojím manželom zo spoločného fotenia a pridala k nej aj krásne slová. „Fotenie spolu s Jarom sa veľakrát nesie v tomto duchu. Pamätám si, ako som sa zrovna vtedy nechcela fotiť, lebo som kvôli niečomu bola rozhodená. Vie ma rozosmiať, aj keď mám zlú náladu a to je pre mňa liek,“ dodala známa herečka.