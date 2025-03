Som totálne zamilovaná a moje srdce znova narástlo. Dominika Kavaschová sa stala dvojnásobnou mamou

Sú bez seba od radosti. Dominika Kavaschová a jej partner Daniel Fischer sa totiž stali dvojnásobnými rodičmi, keď herečka pred časom darovala život synčekovi Wiliamovi. S krásnou novinkou sa ešte z pôrodnice pochválila umelkyňa na svojom profile na sociálnej sieti.

Nevedela, čo čaká

Známy herecký pár už vychováva dcérku Maiu, ktorá sa narodila pred tromi rokmi. V tom čase Dominika priznala, že to bolo úžasné aj ťažké zároveň. Materstvo a trojročnú „dovolenku“ si herečka podľa vlastných slov užila a snažila sa nebyť príliš premotivovaná.

Pri druhom tehotenstve, ktoré však prežívala ťažšie ako to prvé, zároveň uviedla, že do rodiny by vraj chceli privítať chlapčeka. „Pretože v rodine máme len samé dievčatá. Všetci mi stále hovoria, že to je už len na mne. Bola som na sone a už sa ma pýtali, či tam nebol pipík. Ešte neviem, čo čakám,“ dodala so smiechom umelkyňa v podcaste Mater Amatér.

Jej srdce znova narástlo

Ich prianie sa napokon splnilo, keďže Dominika darovala život zdravému chlapčekovi. Ten dostal netradičné meno Wiliam.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220438267719174&set=a.1419199192420&type=3&ref=embed_post

„Ďakujem za svojho muža. Za to, že som dala všetko, čo bolo treba, za tých deväť mesiacov. Ďakujem Bohu, svojej sile, odvahe. A môjmu telu za novú lásku môjho života. Som totálne zamilovaná a moje srdce znova narástlo. Po druhom pôrode chcem opäť vzdať poklonu pred každou ženou a matkou, je to skúsenosť, ktorá mení celú bytosť, hodnoty, pohľad na svet. Ženy, sme bohyne, tvorkyne nových životov. Zázrak. Priala by som tento zážitok zažiť aj niektorým mužom. Možno by si potom život vážili oveľa viac a nerozpútavali by nezmyselné vojny. Amen,“ napísala na sociálnej sieti šťastná dvojnásobná mamička.