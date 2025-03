Nedúfala v to, ale taký je život. Petra Vlhová je pripravená znovu bojovať o návrat

Už je to 13 mesiacov, odkedy Petru Vlhovú nevidíme brázdiť svahy a vystupovať na stupňoch víťazov. Olympijská víťazka v slalome z Pekingu sa totiž zranila vlani v januári počas pretekov Svetového pohára v Jasnej. Nasledoval chirurgický zákrok vo Švajčiarsku a dlhý proces rehabilitácie a posilňovania.

Ani po vyše roku sa však Petra na svahy nevrátila a najnovšie na svojom profile na sociálnej sieti priznala, že to síce nie je to, v čo dúfala, ale je pripravená znovu bojovať.

Pozerala sa dopredu

Petra Vlhová sa vrátila na lyže vlani v auguste po prvý raz od februárovej operácie kolena, ktorú musela absolvovať po zranení na pretekoch.

„Bolo to nepríjemné. Od prvého momentu som vedela, že je zle. Nevedela so sa postaviť, vedela som, že nepôjdem slalom na ďalší deň. Ale pozerala som sa hneď dopredu a snažila som sa nastaviť. Cesta bola náročná, stále je. Začiatok bol o tom, že sme s fyzioterapeutmi pracovali na tom, aby sme koleno dali do poriadku. Nevedela som sa normálne pohybovať, mala som barle, bolo to náročné,“ uviedla slovenská lyžiarka.

Každodenný boj