Ak to nevyjde teraz, zostaneme sami. Martin Mňahončák s Katkou bojovali o bábätko osem rokov

Boli osem rokov manželmi a mysleli si, že nikdy nebudú rodičmi. Herec Martin Mňahončák s manželkou Katkou majú dnes doma dve zdravé dcérky, no cesta k ním nebola jednoduchá. Ako herec priznal v rozhovore pre Život, s manželkou strácali nádej, že sa im to niekedy podarí.

Manželku ukecal

Martin Mňahončák bol dlhé roky súčasťou Moravského divadla v Olomouci, no až príchodom na Slovensko stretol tú pravú. Ako informoval Korzár, Katku spoznal prvýkrát na internáte, kde ich zoznámil Martinov spolužiak. Medzi rečou zistili, že sú obaja narodení v rovnaký deň a mesiac, len architektka Katka je o dva roky staršia.

V tom čase boli obaja zadaní, preto sa z nich stali iba kamaráti. O niekoľko rokov neskôr sa ich cesty opäť pretli a ako prezradil známy herec, svoju polovičku zbalil slovami. „Svoju manželku som ja ukecal, takže vlastne bolo to slovom. Niektorí majú vizáž a niektorí majú slová,“ smial sa v relácii Rádia Slovensko. Dvojica sa vzala symbolicky 28. septembra 2010 v deň ich narodenín. Známy hrdina seriálov zhodnotil pred obradom svoju Katku s rozžiarenými očami: „Jednoducho je dokonalá!“

Sen o veľkej rodine

Po svadbe na Zvolenskom zámku si zamilovaný herec manželstvo veľmi pochvaľoval. „Manželstvo je nádherná vec, ešte nikdy som nebol taký šťastný a spokojný ako teraz,“ hovoril s úprimným úsmevom Martin pre Korzár. Otvorene prehovoril aj o tom, že s Katkou plánujú veľkú rodinu. „Dieťatko by sme veľmi chceli. Koľko ich bude a kedy presne, to ešte nevieme, ale určite nezostaneme len pri jednom,“ vyslovil svoje najväčšie želanie.

Po dvoch rokoch od svadby manželia priznali, že by už radi vo svojom príbytku počuli detský plač, no nedarilo sa im. „Nechávame to tak, ako to príde, všetko bude tak, ako má byť, nechceme sa do ničoho tlačiť,“ povedal vtedy ešte pokojný herec pre Nový Čas pre ženy. O vysnívané bábätko nakoniec bojovali celých osem rokov. „Boli sme rozhodnutí, že ak to nevyjde na ten posledný pokus, zostaneme sami. Už to bolo tak ďaleko,“ povedal pred dvomi rokmi pre Život.