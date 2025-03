Chcel sa stať horárom, no zviedol ho mikrofón. Chlapec na obrázku však vďaka detskej túžbe stretol lásku

Písal sa rok 1974 a dvom milujúcim rodičom sa v lone tatranskej prírody narodilo dieťa, ktoré odmalička zahŕňali láskou. Práve vďaka tomu chlapcovi z fotografie najviac pripomína detstvo pieseň Mám ťa rád od legendárneho Karola Duchoňa. Neustále sa túlal po lesoch, chodil do hory zbierať čučoriedky a spolu s dedom sa stali najvychýrenejšími hubármi široko ďaleko. Už ako malý si povedal, že sa v dospelosti stane horárom a v prírode strávi celý svoj život. Nakoniec to síce dopadlo úplne inak, než si predstavoval, no jeho prvotná túžba pracovať v lese mu do života napokon priniesla celoživotnú lásku.

Viete, o koho ide?