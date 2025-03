Kým im ho priniesli, prežívali krušné chvíle. Moderátor Vlado Varecha prehovoril o najťažších momentoch

Je to už pár mesiacov, čo sa Vlado Varecha a jeho manželka Patrícia tešia z ich prvorodeného synčeka Timoteja. Ten prišiel na svet v októbri minulého roka a známy moderátor najnovšie v úprimnom rozhovore pre portál Najmama.sk prehovoril o tom, čo s partnerkou zažívali po narodení potomka a ako si otcovstvo užíva.

Pri každom kroku budeme s tebou

Moderátor, ktorého hlas môžete poznať z relácie Smotánka či z éteru Rádia Expres aj Europa 2, a jeho manželka Patrícia si svoje áno povedali v októbri 2022 po piatich rokoch vzťahu.

Netrvalo dlho a dva roky po sobáši sa dočkali vytúženého synčeka Timoteja. „Pri každom jednom kroku budeme odteraz s tebou,“ podelili sa s fanúšikmi o prvý záber bábätka na sociálnej sieti čerství rodičia vlani v októbri. Moderátor nechýbal ani pri pôrode, ktorý však nebol úplne bez problémov.

Takých chvíľ chce čo najviac

S manželkou po narodení synčeka zažívali krušné chvíle. „Maličkého nám nemohli hneď dať, boli to ťažké chvíle. Nie sú to najkrajšie spomienky na to, ako sme s mojou Paty sedeli večer v izbe, od pôrodu prešlo pár hodín a my sme stále pri sebe nemali nášho syna. Vedeli sme, že personál vie najlepšie, čo robí, ale boli to náročné momenty,“ priznal pre portál Najmama.sk. Keď im synčeka konečne priviezli, smútok vystriedala radosť.

Vlado Varecha si momentálne užíva spoločné chvíle s Timotejom a každý moment s ním je pre neho ako dar. „Žiadna činnosť, pri ktorej môžem byť s Timim, nie je na príťaž, pretože je to chvíľa, ktorú môžem stráviť so svojím synom a takých chvíľ chcem čo najviac,“ hovorí a dodáva, že nemá problém s prebaľovaním, kúpaním ani uspávaním svojho synčeka.