Uznávaná psychologička a mama troch detí: Sú aj tie vaše papuľnaté? Vyskúšajte povedať tri geniálne vety

Keď začínala s praxou klinickej psychologičky, rodičia najčastejšie používali jeden spôsob výchovy – model odmien a trestu. Populárna doktorka a mama troch detí Becky Kennedyová rokmi pochopila, že táto metóda je nevýhodná nielen pre deti, ale aj pre samotných rodičov. Vo svojom projekte Good Inside, ktorý na Instagrame sledujú viac ako tri milióny ľudí, učí rodičov používať lepšie stratégie, ako zvládať výchovu svojich detí. Tentokrát pomohla rodičom pochopiť, ako sa správať k dieťaťu, ktoré je drzé, papuľnaté a odvráva.

Všetky deti sú drzé

Požiadate svoje dieťa, aby niečo urobilo a odpoveď, ktorú dostanete, je sprevádzaná pretočením očí, buchnutím dverami a možno aj krikom či plačom. Takúto situáciu podľa Kennedyovej zažije so svojím dieťaťom každý rodič a dokonca aj to najlepšie vychované dieťa na Zemi podľa nej môže byť neslušné a drzé.

„Bez ohľadu na to, aké staré je vaše dieťa, musíte poznať tieto tri vety, ktorými môžeme reagovať na hrubosť. Pomôže vám to deeskalovať situáciu a okamžite sa dostanete do pozitívnej interakcie,“ hovorí na začiatku videa, ktoré sa stalo virálnym.

„Naše deti budú s väčšou pravdepodobnosťou spolupracovať, keď budú cítiť, že ich rodičia vidia, počujú a rešpektujú. Viem, že to môže byť ťažké. Verte mi, že aj ja to prežívam, ale toto môže byť kľúč k tomu, aby sa veci vo vašej domácnosti zmenili,“ radí klinická psychologička a podelila sa o tri vety, ktoré môžete použiť, keď vám dieťa odvráva.

Rodičia hovoria, že to funguje

Kennedyová vie, že rodičia majú v takýchto situáciách tendenciu odpovedať rovnako drzo alebo drsne, aby dieťaťu „nastavili hranice“, že sa s ním takto rozprávať nemôžu, no to podľa nej nie je cesta.