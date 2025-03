Nepočuli ho hovoriť, že nevládze alebo sa mu nechce. Šimon z Dunaja dal všetkým vôkol seba dôležitú lekciu

Po štvrtom kole musel tanečnú šou Let's dance opustiť. Šimon Jakuš, ktorý sa stal pre mnohých symbolom odvahy a odhodlania a po svojom výkone si vo večernom prime time si neraz vyslúžil standing ovation, sa divákom populárneho programu poklonil v nedeľu posledný raz. Jeho účasť v šou pritom v sebe niesla silný odkaz.

Keď sa pred pár mesiacmi objavil v seriáli Dunaj, k vašim službám, Slovensko si ho okamžite zamilovalo. Šimon sa síce narodil s Downovým syndrómom, no ani to mu nezabránilo plniť si sny. Je nielen talentovaným hercom, športovcom a tanečníkom, no najmä milovaným bratom. Ako prezradili v rozhovore pre TVNoviny.sk aj jeho súrodenci, je pre nich obrovským vzorom.

Veľká bláznivá rodina

Šimon pochádza z veľkej rodiny. Rodičia sa starajú o päť detí – Tadeáša, Jonáša, Barboru a Adelku, ktorá má rovnako ako Šimon Downov syndróm. A práve to, že v rodine bolo „inakosť“ prirodzenou súčasťou života, spôsobilo, že ju nikdy nevnímali ako niečo negatívne. So Šimonom aj Adélkou rodičom vždy radi pomohli.

„Z pohľadu staršieho súrodenca som to vnímal tak, že som sa snažil pomáhať rodičom a starať sa o oboch,“ hovorí Tadeáš. Samozrejme, nebolo to vždy jednoduché a museli sa s viacerými vecami popasovať. „Šimi bol pre rodičov náročnejší aj z časového hľadiska, veľa vecí do školy musel robiť s tatinom. Keď spolu dlho robili úlohy, bolo potom ťažké dobehnúť to s nami. Avšak, boli sme zvyknutí pomáhať si navzájom. Rodičia sa naozaj snažili, no deti s Downovým syndrómom si vyžadujú oveľa viac pozornosti,“ priznáva Barbora.

Aj napriek tomu sa však naučili držať spolu – a preto ich dnes niečo len tak neprekvapí. „Sme veľká bláznivá talianska rodina, dosť pojašení, ale zároveň veľmi pohodoví a sme naučení veciam, ktoré mnohých ľudí prekvapia,“ smeje sa Barbora.

Ľudia sa pýtali, či im rozumie