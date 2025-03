Keď v siedmom mesiaci prišla o bábätko, zrútila sa. Zuzana Vačková prekonala stratu vďaka najbližším

Srší elánom, životným optimizmom, no málokto tuší, že Zuzana Vačková svoju silu získala po bolestných skúsenostiach. V podcaste Na gauči s Nasklee otvorene prehovorila nielen o vzťahu s kontroverzným Rasťom Rogelom, ale zaspomínala si aj na skúsenosť, ktorou si prešli mnohé ženy. Obľúbená herečka totiž v siedmom mesiaci tehotenstva prišla o bábätko.

Neverila vlastným očiam a ušiam

Zuzana Vačková sa v jednom ročníku na Vysokej škole múzických umení stretla so Zuzanou Mauréry, Henrietou Mičkovicovou aj so svojím budúcim partnerom Rasťom Rogelom, ktorého dnes väčšina ľudí pozná pre jeho extrémistické názory. „Rasťo bol jeden úžasne talentovaný mladý a večne vysmiaty herec. Ani len nechyroval o týchto veciach. Bola to študentská láska,“ hovorila neskôr pre Plusku Zuzana Vačková, ktorá sa ako 22-ročná vydala a neskôr porodila syna.

V podcaste Na gauči s Nasklee priznala, že všetky výkričníky, ktoré sa objavovali v ich manželstve, dlho bagatelizovala a hovorila si, že to určite nemyslí vážne. Bývalý herec kedysi opakovane s úsmevom na tvári hajloval či spieval antisemitské texty ako napríklad „Žid vládne svetu, klameš zas ty pes, skončíš v peci tiež“.

„Často som sa dostávala do situácie, že som nechcela veriť vlastným očiam a ušiam,“ povedala otvorene herečka. Nakoniec si musela priznať, kým je v skutočnosti muž, za ktorého sa vydala. Jeho extrémistické názory boli po šiestich rokoch manželstva tým najväčším dôvodom na rozvod.

Zrútil sa jej svet

„Dnes sa na to pozerám ako na kapitolu, ktorá ma hrozne veľa naučila – naučila ma chápať iných ľudí, čo robia veľké chyby, musela som si to do istej miery odpustiť a žije sa mi ľahšie, keď mám túto časť svojej minulosti vyriešenú sama so sebou,“ povedala Zuzana Vačková, ktorá dnes už necíti potrebu nikomu nič vysvetľovať. Herečka je hrdou dvojnásobnou mamou, no otvorene prehovorila aj o ďalšej boľavej skúsenosti, keď v siedmom mesiaci tehotenstva prišla o bábätko.