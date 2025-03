V kabelke nosieva aj jednu pikantnú vec. Sisa Sklovská odhalila, vďaka čomu má vždy energie na rozdávanie

Je to len pár dní, čo internet obleteli správy o zdravotných problémoch Sisy Sklovskej. Jej blízki a fanúšikovia si však môžu vydýchnuť – zdá sa totiž, že speváčka je z najhoršieho vonku a pomaly sa zotavuje. Tmavovlasá dračica verí, že v dobrej kondícii oslávi v októbri aj okrúhlu šesťdesiatku. S tajnou ingredienciou, ktorú každý deň konzumuje a nosí si ju dokonca stále v kabelke, to však určite zvládne. V rozhovore pre Nový Čas teraz prezradila, ako sa udržiava v dobrej kondícii a na čo v rámci svojej životosprávy nedá dopustiť.

Piatková tradícia

O Sise Sklovskej je známe, že je to živelná, aktívna žena, ktorá má rada zábavu a spoločnosť. „Mojím fitness sú diskotéky,“ priznala pre Plus Jeden Deň energická speváčka, ktorá vie v bare či v nočnom klube pobudnúť aj do skorých ranných hodín.

V tom ju podporuje aj manžel Juraj Lelkes, ktorý jej rád pri nočných výjazdoch do mesta robí spoločnosť. „Zájdeme si na dobrú večeru, patrí to k nášmu životu, k našej tradícii. A potom, ak je chuť a nálada, presunieme sa do dobrého baru, kde sa vieme zdržať až do rána. Ale vždy len raz do týždňa, v piatok,“ prezradil denníku Plus Jeden Deň ešte v minulosti Juraj Lelkes.

Bez tohto nedá ani ranu