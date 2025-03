Pochopte múdrosť stromu a žite lepšie, zdravšie a pokojnejšie

V niektorých kultúrach je strom symbolom života a rastu, tiež stability s pevnými koreňmi a rozvetvenou korunou. Ale poznáte múdrosť stromu? Niektoré žijú stovky až tisíce rokov, sú zdrojom poznania a presne o tom je kniha Múdrosť stromu: Tvorivý sprievodca , ktorú napísala ju Zuna Vesan Kozánková.

Zuna Vesan Kozánková sa už roky venuje taoizmu, čínskej medicíne, vyšli jej viaceré úspešné knihy ako Cvičenie je liek, Tao – cesta ku zdraviu, Meridiány – dráhy života, alebo vlani Múdrosť stromu. A v týchto dňoch prichádza na pulty kníhkupectiev rozšírenie knihy Múdrosť stromu: Tvorivý sprievodca.

Foto: Ikar

„Kniha Múdrosť stromu: Tvorivý sprievodca celým rokom sleduje, ako sa mení energia stromov a ako to môžeme využiť na hlbšie vnímanie seba a prírody. Obsahuje rôzne úlohy a cvičenia pre osobný rozvoj, ktoré vedú k vedomému prepojeniu nielen s prírodou, ale aj so sebou samým. Môže byť aj inšpiráciou pre učiteľov, prírodovedy alebo pedagógov zo školských klubov, ktorí chcú deťom sprostredkovať hlbší kontakt so stromami,“ vysvetľuje autorka Zuna Vesan Kozánková.

Knihu si prečítal aj známy moderátor Martin Nikodým. Pripomína, že stromy sú tu už milióny rokov, komunikujú medzi sebou, tvoria spoločenstvá, liečia sa a navzájom podporujú. Podľa neho sa stačí na stromy napojiť a prevziať od nich kúsok ich vedomia. A práve v tom môže kniha Múdrosť stromu: Tvorivý sprievodca pomôcť, pretože v nej nájdete naozaj praktické a užitočné tipy.

„Kniha je naozaj praktická a ponúka priestor na vlastné skúmanie prírody,“ tvrdí autorka. „Obsahuje aj 12 čikungových cvičení a meditácií, ktoré pomáhajú naladiť sa na energiu stromov a tým posilniť našu životnú silu. Nájdete v nej aj recepty na čaje, sirupy či tinktúry, ale aj rôzne jedlá z produktov zo stromov. Mnohí z nás totiž netušíme, koľko darov nám stromy poskytujú a neuvedomujeme si, koľko z nich denne využívame. Ak si toto viac uvedomíme, náš vzťah k stromom sa môže prehĺbiť.“

Presne ako hovorí Zuna, jej kniha Múdrosť stromu je krásna cesta k poznaniu, spomaleniu, k pokoju. Môžete pri nej rozvíjať svoju kreativitu, zlepšiť si zdravie, posilňovať vnímavé bytie.

Berta Stašková zo Slovenskej asociácie lesného kúpeľa súhlasí, že „Tvorivý sprievodca Múdrosť stromu je láskavou cestou k spomaleniu, ku kreativite a zdraviu. Zuna a Jasu v nej ponúkajú zábavnú a spontánnu cestu objavovania, nachádzania samého seba a svojho miesta v okolitom svete v tesnom kontakte s prírodou. Táto kniha je sprievodcom, ktorého sa na tejto ceste už nebudete chcieť vzdať.“

Pekne to všetko vystihuje citát v úvode knihy: „Ľudia sa náhlia a stromy stoja, a na ich konároch nohami hompáľa duša moja.“

Milan Buno, knižný publicista