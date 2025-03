Prezradili kľúčový dátum. Kedy sa Bratislavčania dočkajú spustenia električkovej trate do Petržalky?

Električka v bratislavskej Petržalke by mohla byť na novej trati spustená do prevádzky koncom mája. Predpokladá to hlavné mesto. Závisieť to však bude od povoľovacích procesov a vydania licencie na prevádzku novej električkovej trate. Informuje o tom primátor Bratislavy Matúš Vallo na sociálnej sieti.

Dôležitý dátum

„V závislosti od povoľovacích procesov a vydania licencie na prevádzku novej trate počítame s tým, že električka bude do plnej prevádzky spustená koncom mája,“ konštatuje Vallo. Pozdĺž novej električkovej trate pokračuje asfaltovanie všetkých chodníkov a cyklochodníkov, rovnako tak všetkých ciest a križovatiek, ktoré pre výstavbu trate bolo potrebné prekladať.

Stavebný ruch pozdĺž trate by mal podľa primátora postupe „utíchnuť" v priebehu apríla. Práce následne presunú na inštaláciu prístreškov MHD i terénne úpravy, aby v okolí trate postupne pribúdala zeleň.

Viaceré problémy

Posledným cestným úsekom, ktorý bude v rámci projektu realizovaný aj po samotnom spustení električky, bude úsek Kutlíkovej ulice. „Náročnosť je daná stavbou dvoch nových mostov cez Chorvátske rameno, a kde aj dnes prebiehajú najintenzívnejšie stavebné práce,“ podotýka Vallo. Tento úsek by mal byť dokončený do konca augusta.