Nenoste legíny, môže vám to zachrániť život. Expertka vysvetlila, ako predísť problémom v lietadle

Pre niektorých sa oddych začína už v momente, keď so zbalenými kuframi vyrážajú na letisko. V odletovej hale si s nadšením pripíjajú na nové dobrodružstvá a netrpezlivo čakajú, kým personál ohlási nástup na palubu. Iní sa však desia čo i len predstavy, že by sa niekam mali presúvať lietadlom, a to najmä kvôli dvom mýtom, ktoré vôbec nie sú založené na pravde.

Nestrácate kontrolu

Prvým z nich je predstava, že letecké havárie sa nedajú prežiť. Médiá totiž informujú najmä o tragických katastrofách, ktoré si vyžiadali množstvo obetí a preto si cestujúci často pod pojmom „letecká nehoda“ predstavujú extrémne scenáre s fatálnymi následkami.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/DC Studio

Druhou mylnou predstavou je presvedčenie, že vo chvíli, kedy sa na palube niečo pokazí, s tým nemôžete nič urobiť. V skutočnosti to tak nie je. Magazín Slate sa preto podrobne pozrel na to, čo môže za stratu pocitu kontroly pri cestovaní lietadlom a aj na to, čo spraviť v prípade, ak nastane nejaký problém.

Pozorne počúvajte letušky

V novembri 1973 bývalý poručík námorníctva Greg Fletcher pilotoval lietadlo, ktoré počas snehovej búrky prišlo o oba motory. Poručíkovi sa aj napriek hrozivým okolnostiam podarilo s lietadlom pristáť a cez obrovskú prietrž mračien sa dostať na pevninu, pričom všetkých sedem pasažierov incident prežilo.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/prostooleh