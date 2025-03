Laura a Jožko majú 26 rokov a od základov si postavili dom. Svojpomocnou prácou ušetrili polovicu ceny

„Krivý, ale náš,“ hovoria mladí manželia Laura a Jozef Šarišskí, ktorí sa prezentujú ako „Stavbári z jutubu“. Dvadsaťšesťroční Slováci na sociálnych sieťach dokumentovali stavbu svojho domu, ktorý sa im podarilo postaviť vlastnými rukami za dva a pol roka, vďaka čomu ušetrili polovicu pôvodnej ceny ich vysnívanej stavby.

Chlapec z bytovky

„Keďže je dnes MDD, chceme vám predstaviť naše dieťa. Je to ešte bábätko. Vidíme ho rásť a tešíme sa z neho. Na tejto fotke/ultrazvuku je ešte ‚v brušku‘,“ žartovali Laura a Jožko, keď na sociálne siete umiestnili prvú fotografiu svojho pozemku.

Ako prezradili v rozhovore pre Refresher, bývajú v Prešove, kde sa obaja venujú umeleckým prácam a o tých stavbárskych ani jeden z nich nič netušil. „No, ja som chlapec z bytovky, takže ja som ‚nevedel,‘ ani čo je vŕtačka,“ smial sa Jozef. Ako hudobník bol vždy oslobodený od ťažkej manuálnej práce, pri ktorej si mohol ublížiť.

S manželkou túžili po dome z katalógu, no keď zistili, koľko by stál, skúšali sa pozerať po lacnejších alternatívach. Keď im firma povedala, že základy by im postavila až o tri mesiace, rozhodli sa do celého procesu pustiť sami. Všetko sa podľa nich začalo papiermi.

Tri pravidlá

„Všade a veľa. Presne 314 papierov, ktoré sme odovzdali ku stavebnému povoleniu. Keby ich poukladáte vedľa seba, merali by vyše 93 metrov,“ napísali na sociálne siete, kde sa fanúšikovia smiali, či týmto chcú ľudí, ktorí si plánujú stavať dom, povzbudiť alebo odradiť. Laura a Jozef sú však dôkazom, že keď sa človek do niečoho pustí naplno, dočká sa výsledku. Mnohí im hovorili, že ak sa manželia pri stavbe nerozvedú, vydržia v živote všetko.