Prebúdzanie sa uprostred noci signalizuje väčší problém. Vďaka týmto krokom sa mu dá takmer úplne vyhnúť

Ak v noci často bdiete, mali by ste obmedziť aj konzumáciu korenistých jedál.

Prebúdzanie sa uprostred noci nie je ničím nezvyčajným a zväčša o tom človek ani nevie, pretože v priebehu niekoľkých sekúnd znova zaspí. Ak sa však pravidelne budíte o tej iste hodine a dlho vám trvá, kým znovu zaspíte, môže to signalizovať väčší problém. Dôvodom je totiž zlý spánkový režim.

Nebojte sa vyhľadať pomoc

Podľa informácií zdravotníckeho portálu Healthline majú ľudia najčastejšie problém s prebúdzaním sa o tretej hodine nadránom. Ak sa to stáva len zriedkavo, netreba tomu venovať zvýšenú pozornosť, no v iných prípadoch je pravidelný prerušovaný spánok jasným znakom nespavosti.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

Väčšinou za to môže najmä stres, užívanie liekov, ktoré narušujú spánok, rôzne psychické ale aj fyzické problémy a tiež starnutie. Prerušovaný spánok navyše komplikuje každodennosť a ak sa cez deň často cítite unavene, ospalo či vyčerpane, nie je na škodu pozhovárať sa o tom so svojim lekárom. Pomoc by ste mali vyhľadať najmä vtedy, ak máte problém s krátkodobou pamäťou a pre prebdené noci nedokážete normálne fungovať.

Ako prespať celú noc?

V tejto súvislosti netreba zanedbávať ani spánkovú hygienu, ktorá pomáha s budovaním zdravých spánkových návykov a zvyšuje kvalitu spánku. Časté prebúdzanie sa uprostred noci majú totiž na svedomí aj príliš veľké porcie neskorej večere, dlhé surfovanie po internete pred spaním, pitie alkoholu a kofeínu, fajčenie, nedostatok pohybu a večerné driemanie.