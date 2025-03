Bol príliš malý a guľatý. Vo Vesničko má středisková nemal hrať Labuda, ale úplne iný herec

„Nohy sis myl? To ja poznám, hned se s tebou jinak jede,“ hovoril Marián Labuda ako nezabudnuteľný vodič Karel Pávek v legendárnom filme Vesničko má středisková. Mnohí nevedia, že Labudu vo filme najskôr scenárista Zdeněk Svěrák vôbec nechcel. Ten totiž túžil do úlohy Pávka obsadiť vysokého a statného herca, ktorý bude vzbudzovať rešpekt, pričom Marián Labuda bol vraj pravým opakom.

Foto: Promo fotografie filmu (Česká televize)

Film vznikol náhodou

Zaujímavosťou je, že táto legendárna komédia, ktorá to v roku 1987 nakoniec dotiahla na nomináciu na Oscara, vôbec nemala vzniknúť. Scenárista Zdeněk Svěrák totiž dostal pre administratívnu chybu dvakrát zaplatené za námet k inému filmu Na samotě u lesa. „Bolo to asi 2 000 Kčs. Po rokoch sa už peniaze nedali vrátiť, takže najlepším riešením bolo napísať a odovzdať ďalší námet, ktorý by tam figuroval ako zamietnutý,“ spomínal scenárista a herec pre Nový Čas.

Svěrák sa snažil narýchlo „zbúchať“ iný námet a pri písaní si spomenul na vlastnú skúsenosť, keď mu raz na chatu priviezol piesok vodič miestneho JZD a jeho závozník. „Málo hovoril a bol stále v modrých montérkach. Vodič sa s ním rozprával ako učiteľ, ktorý ho stále kára, a mňa bavilo počúvať ich,“ prezradil Svěrák, ktorý vodiča aj závozníka pozval na obed. Vtedy si mladý závozník sadol na poleno a s konárom sa hral v piesku. „Len ho nechajte, on je spokojný takto. S ním je to hrozné, ideme sto kilometrov a on nepovie ani slovo,“ povedal Svěrákovi vodič a ten vďaka tejto historke napísal legendárny príbeh o Otíkovi a vodičovi Pávkovi.

Malý a guľatý človiečik

Zdeněk Sverák napísal postavu vodiča Karla Pávka pre úplne iného herca a keď režisér Jiří Menzel prehlásil, že Pávka bude hrať malý a zavalitý Marián Labuda, vôbec s tým nesúhlasil.