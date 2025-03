Neplánovala to, ale nič by nemenila. Jojkárska moderátorka Saša a jej Vlado si na zázrak života počkali

„Mám obrovské šťastie, že môj manžel rád a vynikajúco varí,“ priznala v rozhovore pre portál Najmama.sk Alexandra Pavlovič Hinková s dodatkom, že ona to podľa vlastných slov robí len vtedy, keď musí. Známa moderátorka, ktorá je na televíznych obrazovkách už dlhoročnou stálicou, už ako malé dievčatko vedela, že chce pracovať v médiách.

Vždy si išla za svojím snom a rozhodla sa pre štúdium žurnalistiky. Najskôr chcela pracovať v rádiu, úplnou náhodou však napokon skončila v Televízii JOJ, kde pôsobí dodnes. Moderátorke sa však darí aj v súkromí, už desať rokov je totiž šťastne vydatá za partnera Vlada, s ktorým sa po Sašinej štyridsiatke dočkali aj vytúženého synčeka.

Zapáčilo sa jej to

Krátkovlasá Saša Pavlovič Hinková, ktorá má svoj osobitý štýl a na obrazovke ako chameleón už vystriedala rôzne druhy aj farby účesov, sa pre novinárčinu rozhodla už ako malé dievča. Kto by si však myslel, že sa jej zapáčila práve televízia, ten by bol na veľkom omyle.

„Pravdupovediac, nepamätám si, čím som chcela byť ako škôlkarka, ale veľmi presne viem určiť, kedy som sa rozhodla, že chcem pracovať v médiách. Presnejšie, chcela som pracovať v rádiu. Mala som desať rokov a na Slovensku začalo vysielať Fun rádio - vtedy ešte s prevažne francúzskym vysielaním, ale mne sa to tak zapáčilo, že vtedy som sa rozhodla, že budem študovať žurnalistiku a bude zo mňa novinárka,“ zaspomínala si na detstvo v rozhovore pre reláciu Top Star známa moderátorka.

Prišlo to ku nej sčista-jasna

Už počas štúdia začala pracovať v denníku, neskôr pôsobila v eventovej agentúre aj v lifestylovom časopise. Do televízie sa však dostala úplnou náhodou, na naliehanie spolužiačky z vysokej školy. Tou bola súčasná moderátorka hlavnej spravodajskej relácie Lucia Barmošová, ktorá Sašu prinútila, aby prišla na Kolibu.

„Rozbiehali tam vtedy novú spravodajskú reláciu Krimi a hľadali redaktorov. Už som mala za sebou roky praxe v denníku i mesačníku a toto ku mne prišlo sčista-jasna. Paradoxne, Roland Kubina, šéf spravodajstva po rozhovore so mnou rozhodol, že ja nebudem robiť krimi, ale Črepiny s hviezdičkou a do roka vznikli Promi noviny, kam som akosi plynule prešla,“ vysvetlila Alexandra Pavlovič Hinková, ako sa to celé udialo.

Desaťročie spolu