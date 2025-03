Bojovali s neplodnosťou a trpkou stratou, napokon dali domov 17 deťom. Keď už nedúfali, stal sa zázrak

Prežili roky neistoty a sklamania. Keď dnes už 38-ročná Brittany Tylerová s manželom Chrisom zistili, že ich cesta k vytúženému dieťatku nebude jednoduchá, netušili, kam ich osud zavedie. Po neúspešných pokusoch o otehotnenie, drahom umelom oplodnení a bolestnej strate si dvojica z amerického Kentucky povedala, že možno to má byť všetko inak a stali sa pestúnskou rodinou. Ako si všíma portál Maminka, ich domovom prešlo sedemnásť detí, štyri z nich si adoptovali a keď už sa zdalo, že ich rodina je kompletná, stal sa malý veľký zázrak.

Roky bolesti vystriedala radosť

Brittany vedela, že jej cesta k materstvu bude náročná. Diagnóza PCOS (syndróm polycystických vaječníkov) totiž znižovala jej šance na otehotnenie. S manželom sa preto rozhodli pre umelé oplodnenie, ktoré ich stále takmer 20-tisíc eur. Keď sa to konečne podarilo, ich radosť sa v okamihu premenila na smútok – o vytúžené bábätko prišli.

Napriek tomu ich túžba po dieťatku narastala, preto sa po čase rozhodli otvoriť svoj domov deťom, ktoré potrebovali lásku. „Boli sme okamžite pohltení túžbou pomáhať ďalším deťom,“ spomínala pre What's The Jam Brittany na moment, keď sa stali pestúnskou rodinou a do ich domu po prvýkrát vstúpil malý Judah.

Zázrak, ktorý nečakali

Celkovo svoj domov ako pestúni otvorili až 17 deťom a sľúbili si, že si adoptujú každé, ktoré nebude môcť byť zlúčené so svojou rodinou. „V kalendári nemáme jediný voľný deň. Pred deťmi sme mali veľa času na priateľov, randenie, cestovanie... Teraz si bez nich svoj život neviem predstaviť,“ priznáva mamička a dodala, že dnes má presne to, po čom vždy túžila. V kontakte sa snaží zostať so všetkými deťmi, aj s tými, ktoré sa vrátili do svojich rodín.