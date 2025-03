Pozerá sa na neho jej očami. Herec Peter Kiss poslal zázračnej sestre Ninke krásne vyznanie do neba

Keď jeho sestra pred niekoľkými rokmi prehrala boj s vážnou chorobou, Peter Kiss bol zdrvený. Známy herec však po jej smrti našiel silu kráčať ďalej a dnes pomáha iným chorým deťom. Pri príležitosti jej nedožitých sedemnástich narodenín poslal sestre Ninke do neba krásne vyznanie.

Jednoducho zázračná

Peter Kiss kedysi v seriáli Červené pásky stvárnil šestnásťročného Jonáša, ktorému musia amputovať nohu kvôli rakovine. S témou detských onkologických pacientov sa Peter, žiaľ, nestretol len pred televíznymi kamerami, ale aj v skutočnosti.

V čase, keď sa seriál nakrúcal, jeho dvanásťročná sestra Ninka bojovala s onkologických ochorením. Potrebnú silu pritom jemu aj rodine dávala práve ona. „Nedá sa pýtať, ako sme to zvládli, to jednoducho človek zvládnuť musí. Bola veľmi výnimočná, vedela veľa vecí povedať dopredu, bola jednoducho zázračná,“ opísal svoju sestru v rozhovore pre Šarm.

Akoby mi ťa osud poslal späť v inej podobe

Svoj boj so zákernou chorobou sa jej vyhrať nepodarilo a dnes je to už približne päť rokov, odkedy opustila tento svet. Pri príležitosti jej nedožitých sedemnástich narodenín jej brat Peter Kiss adresoval na sociálnej sieti dojímavé slová.

„Dnes by si oslávila 17 rokov... stále si s nami, stále si so mnou. Môj syn Tomáško sa na mňa tiež pozerá modrými očami - akoby mi ťa osud poslal späť v inej podobe. Chýbaš mi, ale viem, že si tu, v každom pohľade, v každom lúči svetla. Ľúbime ťa,“ napísal Ninke do neba známy herec.