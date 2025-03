Dotyk, ktorý lieči. Štvornohé terapeutky Kloe, Energy a Víla v Žiline dokázali zázrak už po prvej terapii

Kloe, Energy a Víla. Tri nádherné, pozorné a najmä empatické štvornohé liečiteľky, ktoré so svojimi láskavými očami a nekonečnou trpezlivosťou prinášajú do nemocničných izieb niečo, čo sa nedá predpísať na recept – pokoj, radosť a úľavu. Spolu so skúsenou odborníčkou na canisterapiu, teda terapiu s asistenciou špeciálne vycvičených psov, už niekoľko týždňov pomáhajú pacientom žilinskej nemocnice zvládať úzkosť, stres a osamelosť. Podľa lekárov aj samotných pacientov ich prítomnosť dokáže robiť malé zázraky.

Žijú tu a teraz

Terapia so psíkmi je na oddeleniach psychiatrie, dlhodobo chorých a v dennom psychiatrickom stacionári v žilinskej nemocnici úplnou novinkou, no už po prvých stretnutiach je jasné, že má obrovský význam.

„Psy si vedia nájsť cestu k človeku často ľahšie a rýchlejšie ako iný človek, pretože žijú „tu a teraz“ a pokiaľ sú pre túto oblasť osobnostne vhodné, dokážu byť veľmi užitočnými pomocníkmi práve pri liečbe pacientov,“ vysvetľuje odborníčka na canisterapiu Martina Čontofalská Michalková, zakladateľka neziskovej organizácie Zmysel života, ktorá stojí za týmto jedinečným projektom.

Zázraky už po prvej terapii