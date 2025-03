Lepí sa na hrniec a je príliš tvrdá? Takto si uvaríte dokonalú ryžu vďaka piatim radám Gordona Ramsayho

Dá sa to aj jednoduchšie a efektívnejšie - ryža nie je naším nepriateľom.

Uvariť ryžu dokonale je naozaj ťažká úloha - často sa stáva, že je nedovarená, prípadne prevarená a s výsledkom nie je nikto spokojný. Aby ste sa vyhli prilepenej ryži na spodku hrnca či príliš tvrdým zrnkám, stačí, aby ste sa vyhli týmto šiestim najčastejším chybám, ktoré opísal svetoznámy kuchár Gordon Ramsay.

5. Správny pomer ryže a vody

Predtým, než sa pustíme do procesu varenia, je potrebné určiť správny pomer ryže a vody. Ideálne odmerané množstvo nás zároveň zbavuje povinnosti ryžu miešať počas varenia. „Ryžu vkladáme vody, ktorej množstvo jedenapolnásobne prevyšuje množstvo ryže,“ radí Gordon Ramsay vo videu. To znamená, že ak máme 400 gramov ryže, budeme ju variť v 600 mililitroch vody.

4. Premývajte chladnou vodou

Keď sa rozhodnete ryžu premyť, čo je pre odstránenie zvyšných plastov a arzénu potrebné, na umytie použite chladnú vodu, odporúča. „Chladnou vodou vždy opláchneme ryžu. To zabráni tomu, aby sa ryža stala hrudkovitou pri varení. Namiesto toho bude veľmi nadýchaná a pekne uvarená,“ vysvetľuje šéfkuchár.

3. Varte na správnej teplote

Na to, aby bola ryža ľahučká a nadýchaná, nenechajte ju vo vriacej vode po celý čas. Stačí, ak ju privediete do varu a následne ju necháte dusiť: „Vždy začnite chladnou vodou, ktorú privediete do varu čo najskôr, ako sa dá. Následne ryžu nechajte dusiť približne osem až desať minúť.“

2. Nebojte sa korenia