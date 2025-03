Geislerovú lákal modeling, Čálika cirkus. Čím by boli známe osobnosti, keby si splnili svoje dávne sny?

Jeden chcel hrať futbal, ďalší pracovať v cirkuse. Päť známych osobností prezradilo, čím sa ako deti či tínedžeri túžili stať a aké povolanie chceli pôvodne vykonávať. Hoci sa im to nakoniec nesplnilo a dnes robia úplne niečo iné, sú v tom viac než dobrí. Posúďte sami.

5. Vlado Voštinár

Známy moderátor, ktorého diváci z televíznych obrazoviek poznajú z relácií Inkognito či Nové bývanie, je pôvodne vyštudovaný poľnohospodár, ktorý mal kedysi dokonca v JRD dojiť kravy. „Poľnohospodárstvo som študoval na rôznych školách a v rôznych krajinách. Že som dojil kravy, to zveličujem. Síce viem podojiť kravu a aj iné veci, ale reálne mi v práci hovorievali ‚pán vedúci’. A takto to bolo až do chvíle, kedy ma v ochotníckom divadle neoslovili, aby som prišiel na konkurz do vznikajúceho rádia. A výsledok viete,“ prezradil v rozhovore pre DOBRÉ NOVINY s tým, že keby svoj život zasvätil tomu, čo vyštudoval, pravdepodobne by bol z neho podnikateľ v agrosektore a potravinárstve.

4. Karol Čálik

Legendárneho slovenského herca, ktorý nedávno oslávil okrúhlu osemdesiatku, odmalička fascinoval cirkus a pre jeho vrodený zmysel pre humor sa túžil stať klaunom. A raz sa mu to aj podarilo – ako 13-ročného chlapca ho totiž do cirkusu aj prijali. Neskôr ho však pritiahlo amatérske divadlo, vďaka ktorému sa do umenia zamiloval natoľko, že pódium nedokázal opustiť ani so zlomenou rukou či po infarkte. „Keby som sa musel odstrihnúť od divadla, neviem, ako by som to znášal,“ zamyslel sa ešte kedysi v rozhovore pre TA3.

Foto: TASR - Divadlo Nová scéna

3. Peter Sagan

Trojnásobný majster sveta v cestnej cyklistike, ktorý sa aktuálne zvŕta aj na tanečnom parkete v obľúbenej tanečnej šou Let’s Dance, sa ako chlapec cyklistom stať vôbec netúžil. So športom síce koketoval, no najskôr začal hrať futbal v žilinskom klube. Už po týždni však Peter zavesil kopačky na klinec a upol sa k bicyklu. Keď napokon v žilinskom lesoparku vyhral na cyklistických pretekoch svoju vekovú kategóriu, bolo rozhodnuté. No ktovie, ako by to bolo celé dopadlo, keby sa tých kopačiek tak skoro nevzdal.