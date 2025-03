Tlačová správa: Svetový deň Downovho syndrómu

Ľudia s týmto syndrómom majú o jeden chromozóm viac. Svetový deň, ktorý pripadá na 21. marca, tak upriamuje pozornosť na odlišnosť, jedinečnosť. Takí sú aj malí – veľkí ľudia v našich príbehoch a jedinečná je aj každá podpora pre nich.

Pobyty a rehabilitácie dokážu meniť životy. Doprajme ich Vilkovi

Diagnóza Downov syndróm prekvapila rodičov malého Vilka až po narodení. Po príchode na svet mali lekári len podozrenie, rýchlo sa však potvrdilo. Neskôr sa pridalo viacero zdravotných komplikácií.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

„Vilko má oslabené svalstvo, sťaženú koordináciu pohybov a potrebuje rozviazať jazýček,“ hovorí mama malého bojovníka. „Má dva pol roka začal chodiť, ale jeho chôdza ešte nie je dobrá. Občas padne.“

Rozvoj mobility je pre Vilka kľúčový. Okrem toho stále nerozpráva, hláskuje, dorozumieva sa posunkami a gestami.

Pre napredovanie a kvalitnejší život potrebuje nákladné rehabilitácie a pobyty. Umožnime Vilkovi napredovať - https://www.ludialudom.sk/vyzvy/16337

Veľa diagnóz a aj bolesti nôh. Vráťme Veronike úsmev na tvár, pomôžme jej do kúpeľov

Veronika je už dospelá mladá slečna, no od narodenia bojuje s diagnózou Downov syndróm a chorým srdiečkom. Narodila sa s váhou len 1,85 gramov. Po čase sa jej pridružili aj iné diagnózy ako autizmus či neurologické problémy. Od 12 rokov trápia Veroniku aj záchvaty, prestala rozprávať, ostala akoby vo vlastnom svete. Prekonala už dve operácie srdca. Bojuje s bolesťou nôh a pohybom, problém jej robí dostupovanie na chodidlá.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Veľkou pomocou pre Veroniku sú rehabilitácie a pobyty v kúpeľoch. K ich absolvovaniu však potrebuje sprievod svojej mamy, čo poisťovňa neprepláca.

Pomôžme Veronike absolvovať pobyt, ktorý jej pomáha - https://www.ludialudom.sk/vyzvy/17076

Krôčik po krôčiku pomáhajú terapie Markovi napredovať. Potrebuje však pokračovať

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Marko sa narodil v 37. týždni a mal necelých 2500 gramov. Do vienka dostal Downov syndróm. Od narodenia má silnú hypotóniu svalov, čiže nízke svalové napätie, bojuje aj s hypermobilitou kĺbov. Chodiť začal až ako 4-ročný, dodnes nehovorí, nosí plienky a nevie pohrýzť pevnú stravu. Začal navštevovať základnú špeciálnu školu, prípravný ročník s asistentom a chodí do centra zameraného na logopédiu a aj na hypoterapiu. Všetky terapie ho krôčik po krôčiku posúvajú vpred. Pre svoje napredovanie však potrebuje pokračovať a zaobstarať si špeciálny overal, ktorý mu odporúčal ortopéd.

Umožnime Markovi napredovať - https://www.ludialudom.sk/vyzvy/16246

Má Downov syndróm a problémy s pohybom. Lásku mu dali náhradní rodičia, potrebuje však operáciu v zahraničí

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Na Slovensku mu nedali šancu, no jeho náhradná rodina to nevzdala. Chlapcovi s Downovým syndrómom chce umožniť chodiť. Maxim však potrebuje operácie v zahraničí. Je to 9-ročný bojovník, ktorý vyrastá v náhradnej rodine. Má Downov syndróm, črty autizmu, epilepsiu, problémy s bedrovými kĺbmi, kolenami, členkami. Absolvoval už tri náročné operácie, no potrebuje ďalšie. Prvá najakútnejšia je rekonštrukcia ľavého kolena. Naplánovaná je na marec 2025, následne potrebuje operovať bedrové kĺby a panvu. Po zákrokoch bude musieť Maxim intenzívne rehabilitovať. Celkové náklady sa pohybujú okolo 40-tisíc eur a pre rodinu sú privysoké.

Dajme šancu Maximovi, aby neskončil na vozíčku - https://www.ludialudom.sk/vyzvy/16955

Rehabilitačné pobyty a cvičenia pre bojovníka Martinka

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Bojovník Martinko je 7-ročný chlapček, ktorý trpí Downovým syndrómom a pridruženými diagnózami. Stará sa o neho otecko so starými rodičmi, keďže Martinkova maminka po narodení žiaľ zomrela. Otecko sa ale nevzdáva a pre svojho syna chce urobiť všetko potrebné. Martinkovi pomáhajú rehabilitácie a terapie.

Pomôžme mu skvalitniť život. - https://www.ludialudom.sk/vyzvy/17192