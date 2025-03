Prehral 700-tisíc a skončil na ulici. Kňaz Peter bol gamblerom, ktorý si siahol na absolútne dno

„Aj som sa modlil k Bohu, aby som vyhral a potom keď som nevyhral, bol som sklamaný, že Boh zlyhal,“ priznal v podcaste GODZONE kapucín a kňaz Peter Vician, ktorý otvorene hovorí o tom, ako bol osem rokov závislý od hazardu. Z chlapca, ktorý sa chcel rýchlo dostať k peniazom, sa stal gambler, ktorého závislosť dohnala až k momentu, keď chcel skončiť so životom.

Klamstvá a dlhy

Bol mladý, našiel si dievča a túžil po veciach, po ktorých túžia mnohí – ísť na školu, založiť si rodinu, mať dom, auto, chodiť na dovolenky a mať veľa peňazí, aby si mohol všetko dovoliť.

„Ale chcel som to veľmi rýchlo, a tam nastali komplikácie. Nikdy sme nemali veľa peňazí a keď prišli stávkové kancelárie, bral som to ako skvelú možnosť,“ spomínal pre TV NOE Peter, ktorý už na konci gymnázia začal tipovať športové zápasy. Keď padol komunizmus, otvorili sa mu ďalšie dvere do sveta gamblerstva a od svojich známych si začal požičiavať čoraz viac peňazí.





„Z malých dlhov sa stali veľké dlhy a nakoniec to prešlo do závislosti, ktorá trvala osem rokov,“ priznal. Peniaze od priateľov a známych získaval klamstvom a podvodmi a jeho dlhy sa nakoniec vyšplhali na 700-tisíc slovenských korún. V tom čase by sa za tie peniaze dal postaviť krásny rodinný dom. „Ja som v tom čase nevnímal, že by som mal nejaký problém. Myslel som si, že je to len otázka času, kedy vyhrám veľké peniaze a všetkým ukážem, ako som to fajn vymyslel,“ hovoril. Bol to kruh, z ktorého sa nedokázal dostať von.

Gamblerom, ktorí sa chcú vyliečiť zo závislosti na hraní hazardných hier, je k dispozícii bezplatná linka 0800 800 900, ktorú obsluhujú odborníci z Centra pre liečbu drogových závislostí (CLDZ) v Bratislave od pondelka do piatku medzi 9.00 hod až 17.00 hod.

Utiekol preč

V rozhovore pre SLOVOPLUS priznal, že v tých najťažších časoch začal mať paranoje, že si o ňom všetci šuškajú, preto chodil radšej cez lesy, aby nikoho nestretol a domov prichádzal len po tme. „Východisko som videl len v samovražde. Napísal som listy na rozlúčku a vydriapal som sa na skalu,“ spomínal Peter Vician na deň, keď na Červenej skale vyjednával s Bohom.