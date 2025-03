Z pumpára sa stal akčný hrdina. Bruce Willis prišiel o to najdôležitejšie, ale na rodinu sa môže spoľahnúť

Kto by si nepamätal na detektíva Johna McClanea z legendárnej série Smrtonosná pasca, ktorý sám dokázal poraziť množstvo teroristov? Nemenej kultová postava, ktorú stvárnil Bruce Willis, bola aj rola boxera Butcha Coolidgea z legendárnej snímky Pulp Fiction: Historky z podsvetia (1994). Obľúbený herec si na svoj úspech musel počkať, potom sa však jeho hviezda rozhorela naplno. Žiaľ, Bruce musel svoju kariéru pred niekoľkými rokmi ukončiť, keď mu diagnostikovali zákerné ochorenie. Nebojuje proti nemu ale sám. Dnes (19. marca) má americký herec 70 rokov.

Pumpár, kamionista aj automechanik

Bruce Willis, celým menom Walter Bruce Willis, sa narodil 19. marca 1955 v nemeckom meste Idar-Oberstein. Vtedajšia Nemecká spolková republika (NSR) bola miestom jeho narodenia z dôvodu pôsobenia jeho otca v jednotke ozbrojených síl Spojených štátov amerických (USA), ktorá sa nachádzala práve v NSR. Jeho otec sa oženil s Nemkou, ale po dvoch rokoch od narodenia herca sa rodina presťahovala do New Jersey.

Po skončení strednej školy vystriedal budúci filmový akčný hrdina viacero zamestnaní, zarábal si ako pumpár, kamionista a automechanik. Túžil však po hereckej kariére, a preto napokon vyštudoval umeleckú školu Montclair State College v New Jersey. To už sa mu podarilo zbaviť sa zajakávania, ktorého dlhé roky trápilo. Po absolvovaní umeleckej školy sa presťahoval do New Yorku, kde začínal v reklamách a v divadlách na Broadwayi. Prvé menšie filmové úlohy odohral v trileri The First Deadly Sin (1980), alebo v dráme Sidneyho Lumeta Rozsudok (1982).

Bruce Willis v roku 1989. Foto: Wikipedia/Alan Light

Debutovej hlavnej filmovej úlohy sa dočkal v romantickej komédii Schôdzka naslepo (1987), v ktorej si zahral po boku Kim Basingerovej. Ešte predtým sa však úspešne zhostil hlavnej postavy v seriáli Mesačný svit, ktorý sa začal vysielať v roku 1985. Postava šéfa detektívnej kancelárie mu v roku 1987 vyniesla aj Zlatý glóbus.

John McClane

K veľkým hollywoodskym filmovým hviezdam sa definitívne zaradil rolou detektíva Johna McClanea v akčnom diváckom hite z roku 1988 Smrtonosná pasca, ktorý režíroval John McTiernan. K tejto postave sa vrátil aj pokračovaniach Smrtonosná pasca 2 (1990), Smrtonosná pasca 3 (1995) a Smrtonosná pasca 4.0 (2007) a Smrtonosná pasca: Opäť v akcii (2013).