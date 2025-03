Vie, čo je dôležitejšie ako výhra. Silvia Lakatošová prehovorila o úspešnej dcérke, ktorá jej robí radosť

Je to už sedem rokov, odkedy Silvia Lakatošová zahviezdila v obľúbenej tanečnej šou Let's Dance a dostala sa medzi trojicu najlepších. Talent aj vášeň pre tanec majú zrejme v rodine, pretože teraz sa mu venuje aj dcéra Valentínka. Nie v televíznej súťaži, ale ako profesionálna tanečnica. Jej mama v rozhovore pre portál Najmama.sk porozprávala o tejto jej vášni aj čo to pre nich ako rodinu znamená.

Plne ich podporujú

Silvia Lakatošová a Pavol Chovanec tvoria už dlhé roky stabilný pár a vychovávajú spolu desaťročnú dcéru Valentínu a osemnásťročného syna Christiána. Na obe svoje ratolesti sú nesmierne pyšní a v ich koníčkoch, pre ktoré sa rozhodli, ich plne podporujú.

V minulosti sa venovali tancovaniu vo folklórnom súbore, no potom Valentínka presedlala na spoločenské tance. Na parkete sa jej darí veľmi dobre a v tanci je mimoriadne úspešná. Svoju zbierku medailí neustále rozširuje o nové cenné kovy, preto niet divu, že rodičia sú na ňu nesmierne pyšní.

Výborne strávený rodinný čas

„Všetko pozerá, sleduje a hlavne veľmi chce. Má to význam, súťaže si užívame spolu ako rodina a ona je veľmi šťastná,“ prezradila o Valentínke a jej vášni mama Silvia Lakatošová. Zároveň dodala, že pre nich ako rodičov víťazstvo v súťaži nie je až také podstatné.

Dôležité je, že sú ako rodina spolu a trávia spoločné chvíle pri činnosti, ktorá ich dcérku napĺňa. „Teší ju to a hlavné je, že zbiera skúsenosti. Veľmi rada má aj publikum, prežíva to v dobrom slova zmysle, že sa veľmi rada tiež prezentuje,“ uviedla bývalá misska s dodatkom, že veľakrát ani neriešia, aká je to súťaž, ale berú to ako výborne strávený rodinný čas.