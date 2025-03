Domáce latté Barbory Rakovskej je ešte chutnejšie ako z kaviarne. Pripravuje si ho spolu s dcérou Amiou

Keď sa jej dcéra už v jedenástich rokoch začala aktívne zapájať do kuchynských príprav, chvíľu s tým bojovala. Moderátorka Barbora Rakovská Krajčírová totiž vedela, že sa to nezaobíde bez neporiadku, no aj napriek tomu dnes za sporákom spolu s Amiou, ktorá má už 15 rokov, tvoria zohranú dvojicu.

„Mať doma dcéru, ktorú neskutočne baví pečenie, varenie a vôbec kuchyňa, je výhra,“ napísala pred pár rokmi k fotografii na sociálnej sieti dlhoročná televízna a rozhlasová moderátorka, ktorá veľmi rada oživuje recepty svojej starej mamy. Jej najväčším kuchynským pokladom je práve receptár, ktorý po nej zdedila.

Nebojí sa však ani experimentovania a skúšania nových vecí, čo dokazuje aj jedno z jej videí na Instagrame. V ňom spolu s dcérou fanúšikom priblížila, ako doma pripravujú populárne tekvicové latté, ktoré zahreje telo a poteší aj chuťové poháriky. „Kamoši, pumpkin spice latté (tekvicové latté, pozn. red.) je láska, my sme si ho s Amiou pripravili podomácky,“ vysvetlila na začiatku svojho receptu.

Tekvicové latté Barbory a Amie