Bol obrovským pijanom so smetiskom v srdci. Miroslava Etzlera zachránil syn, ktorý si vybojoval život

„Ukazuje mi veci, na ktoré som zabudol,“ hovorí obľúbený český herec Miroslav Etzler, ktorý sa v roku 2018 po narodení syna Samuela stal štvornásobným otcom. V relácii 7 pádů Honzy Dědka teraz otvorene priznal, že syn prišiel na svet za veľmi dramatických okolností. „Je to veľmi intímna vec. On sa narodil mŕtvy,“ povedal herec, ktorému najmladší syn nakoniec úplne zmenil život. Miroslav Etzler totiž otvorene hovorí o tom, že pred narodením syna bol „obrovským pijanom“.

Nefungoval mu mozog

„Veľa ľudí pije, aby sa zbavili povinností, aby sa zbavili zodpovednosti, strachu, obáv. To si myslím, že je veľmi častý dôvod pitia alkoholu zranených ľudí, ľudí, ktorí sú citliví, ľudí, ktorých sa dotýkajú veci viac ako tých, ktorí tak citliví nie sú. A ja som bol pijanom, aby to občas urobilo ‚cvak‘ a potom som zistil, že to ‚cvak‘ mi berie príliš veľa času,“ hovoril vo svojej spovedi pre DVTV obľúbený herec a vysvetlil, že v živote mal obdobie, keď pil, pretože mu to robilo dobre a neskôr pil preto, že ho to vypínalo.

Jeho prvá protialkoholická liečba trvala päť dní, po ktorých nabral toľko sily, že sa následných 12 rokov alkoholu ani nedotkol. Do liečebne v Bohniciach sa nakoniec dostal opäť, a to v momente, keď mal pocit, že mu už nefunguje mozog.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/turekaturkova/posts/pfbid02pSkUfieymgaJMuohT2HHtMLNkL6193J2cqmaSX7jbAAVMJ2PvMZEFmPz27CRFJHAl

Smetisko v srdci

„Dostal som honorár za televíziu, vtedy sa vyplácali na pokladni v hotovosti. Išiel som do Brna, stretol som tam na stanici chlapcov bezdomovcov a oslavoval som s nimi. Potom tma. Potom Hlavná stanica v Prahe, v slipoch, bez koruny. Bola jeseň, asi jedenásť dopoludnia. Išiel som okolo stanice, prišiel som k Vltave a tam bola poliklinika. Hovoril som si, že ak je v nej psychiatria, pôjdem tam,“ spomínal na deň, keď čakal v slipoch v čakárni. Tam si vraj uvedomil, že vo svojom srdci už nechce mať smetisko.